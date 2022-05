Simm divulga quase 200 vagas de emprego para terça-feira (03) em Salvador

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 189 vagas de emprego para esta terça-feira (03).

Os candidatos devem acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento, a partir das 17h30h.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

VAGAS

Pedreiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

Supervisor de operações

Ensino superior incompleto, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: conhecimento no pacote office, ter CNH A e possuir Moto.

Salário: 2.300,00 + benefícios

2 vagas

Promotora de vendas (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável vivência no ramo de mercado.

Salário: 1.212,00 + benefícios

1 vaga

Assistente administrativo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento avançado em Excel, Sistema SAP e OMIE.

Salário: 2.200,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar financeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento avançado em Excel.

Salário: 1.500,00 + benefícios

1 vaga

Coordenador Administrativo de Bar e Restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível experiência no ramo de bar e restaurante

Salário: 1.985,67 + benefícios

1 vaga

Encarregado de Logística em Vidraçaria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: conhecimento pacote office, experiência no ramo de vidraçaria será um diferencial

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento em Informática.

Salário: a combinar + benefícios

100 vagas

Auxiliar de limpeza(vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter trabalhado com prestação de contas e monitoramento de projetos.

Salário: 1.399,00 + benefícios

1 vaga

Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática

Salário: a combinar + benefícios

40 vagas

Ajudante de Soldador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável curso técnico em solda.

Salário: a combinar + benefícios

7 vagas

Auxiliar de limpeza(vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

4 vagas

Laminador de fibra de vidro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, desejável curso na área, imprescindível vivência na área comprovada

Salário: a combinar + benefícios

5 vagas

Auxiliar de Lavanderia Industrial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em lavar e passar utilizando máquinas industriais

Salário: a combinar + benefícios

4 vagas

Auxiliar de Lavanderia Comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em lavar e passar

Salário: a combinar + benefícios

3 vagas

Borracheiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento em pneus de carreta, empilhadeiras e pá-carregadeira

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Mecânico de ar- condicionado

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível formação técnica em manutenção de ar-condicionado e manutenção mecânica e desejável noções de elétrica veicular avançada

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Eletricista

ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível formação técnica em eletromecânica e eletrotécnica, desejável noções de elétrica 12v e 24v

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Garçom

ensino médio completo, 6 meses de experiência. vaga zoneada para os bairros Pernambués, Narandiba, Imbui, Pituaçu, Sussuarana, Pau da Lima, São Marcos, Mussurunga, Bairro da Paz

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. vaga zoneada para os bairros Pernambués, Narandiba, Imbui, Pituaçu, Sussuarana, Pau da Lima, São Marcos, Mussurunga, Bairro da Paz

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Vendedor em Decoração Têxtil

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência no ramo têxtil e com decoração

Salário: 1.265,00 + benefícios

1 vaga

Repositor de Frios

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Stella Maris

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: Ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Stella Maris e Corredor da Vitória

Salário: a combinar + benefícios

5 vagas