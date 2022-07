Simm oferece 54 vagas de emprego em Salvador para esta sexta-feira (22)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 54 vagas de emprego para esta sexta-feira (22). Os candidatos devem acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS

Técnico mecânico de ar condicionado

Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para viajar.

Salário R$1.860,00 + benefícios

3 vagas

Eletricista

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso técnico em eletrotécnica, manutenção predial e afins será um diferencial, requisitos imprescindíveis: CNH A ou B, experiência com instalação e manutenção de sistemas e equipamentos elétricos.

Salário R$1.400,00 + benefícios

1 vaga

Operador de máquina de lavar industrial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável curso NR-12.

Salário R$1.400,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de consultório odontológico (vaga temporária de 60 dias)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área.

Salário R$1.456,00 + benefícios

1 vaga

Encarregado de obras (vaga temporária de 120 dias)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com elétrica, hidráulica e obras em geral, ter disponibilidade para viajar.

Salário R$3.238,99 + benefícios

1 vaga

Eletricista (vaga temporária de 120 dias)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: ter disponibilidade para viajar, ter curso de NR10 E N35 será um diferencial.

Salário R$2.104,77 + benefícios

2 vagas

Encanador ou bombeiro hidráulica (vaga temporária de 120 dias)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: ter disponibilidade para viajar.

Salário R$2.104,77 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Repositor de frios

Ensino médio completo, seis meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar nos bairros de: Pituba, Imbui e Ondina.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Repositor de hortifruti

Ensino médio completo, seis meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: Ter disponibilidade de horário e para trabalhar nos bairros: Brotas e Corredor da Vitória.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário R$1.303,09 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível disponibilidade para fazer carga e descarga, desejável ter trabalhando na área de metalurgia.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 vaga

Forneiro (padaria)

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.

Salário R$1.577,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Comprador

Ensino superior completo em Administração ou área afins, seis meses de experiência, imprescindível experiência no ramo alimentício.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga



Ajudante prático de encanador ou de obra

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: ser morador de Pirajá e região.

Salário R$1.310, 22 + benefícios

3 vagas

Estoquista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Copeiro hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível curso na área.

Salário a combinar + benefícios

5 vagas

Instalador de esquadrias e vidros

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH B e disponibilidade de horário e para viajar.

Salário R$1.437,00 + benefícios

1 vaga

Locutor anunciador

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência com locução em supermercado.

Salário R$1.570,00 + benefícios

1 vaga

Motorista de van (vaga exclusiva do programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D, curso atualizado de Condutor de Passageiros, Noções de Mecânica Básica e Vivência com Fretamento será um diferencial.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante de padeiro

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Simões Filho ou Suburbana.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Cumim

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade total de horário.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Recepcionista de hospital ou laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

4 vagas

Representante comercial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento em Informática, desejável conhecimento na área de Imobiliária.

Salário a combinar + benefícios

4 vagas

Encanador

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: CNH A ou B, desejável possuir carro utilitário branco e moto (5 anos do uso), ser morador de Pirajá e região

Salário R$2.104,77 + benefícios

3 vagas

Agente de vendas

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: CNH A, desejável possuir moto (5 anos de uso), ser morador de Pirajá e região.

Salário R$1.446,44 + benefícios

2 vagas

Engenharia civil (estágio)

Ensino superior incompleto em Engenharia Civil (estar cursando entre o 3º e o 6º semestre), imprescindível conhecimento Excel e Autocad.

Bolsa a combinar + benefícios

2 vagas