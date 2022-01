Simm oferece 81 vagas de emprego nesta sexta-feira (28)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 81 vagas de emprego em Salvador, nesta sexta-feira (28). Destas, 20 ofertas são para pessoas com deficiência.

Os candidatos deverão acessar o site: www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento. Para atendimentos online, via whatsapp, favor verificar se o contato do cadastro possui conta no aplicativo.

Confira as 61 vagas de emprego para o público não-PCD:

Auxiliar de classe

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.265,00 + benefícios

1 Vaga

Professor séries iniciais

Ensino superior completo - Pedagogia, 6 meses de experiência.

Salário: 1.796,00 + benefícios

1 Vaga



Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Cumim

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável residir em Barra e adjacências

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Almoxarife

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, carro próprio, Conhecimento do Pacote Office e vaga zoneada para moradores da Fazenda Couto, Simões Filho e região da Suburbana.

Salário: 2.100,00 + benefícios

1 Vaga

Assistente de Licitação

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conhecimento de Informática

Salário: 1.800,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar administrativo (estágio)

Ensino superior cursando Administração ou Gestão em recursos humanos a partir do 1º semestre, sem experiência, conhecimento em Informática.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico instalador de internet FTTH

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com instalação, manutenção preventiva e corretiva na rede de internet cabeada (utp e fibra ótica) em ruas e condomínios, desejável CNH B e conhecimento em montagem de conector de campo, Power meter e clivagem, utp e fibra óptica, imprescindível habilidade em trabalhar em altura, curso de NR10 E NR35.

Salário: a combinar + benefícios

8 Vagas

Suporte Técnico ao Usuário

Ensino Superior cursando TI ou áreas afins (estar cursando a partir 3º semestre a noite), 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: conhecimento em redes, conhecimento em Mikrotik, conhecimentos Ferramentas de monitoramento.

Salário: 1.363,65 + benefício

4 Vagas

Oficial de Rede

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com lançamento ou remoção de cabos de fibra óptica aérea ou subterrânea, identificação dos cabos, colocação de bape, equipagem de poste e adequação predial.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar mecânico de refrigeração

Ensino médio, 3 meses de experiência, desejável CNH AB.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Mecânico de manutenção de ar condicionado

Ensino médio, 3 meses de experiência, desejável CNH AB.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de Telemarketing (estágio)

Ensino Superior incompleto em Administração ou áreas afins (estar cursando a partir do 2º semestre a noite), sem experiência, imprescindível conhecimento com Pacote Office.

Bolsa: 700,00 + benefícios

4 Vagas

Auxiliar Pessoal

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Excel intermediário, experiência com Sistema de Departamento de Pessoal e Conhecimento atualizado com E-social.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico em Fibra óptica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento de informática.

Salário: a combinar + benefícios

4 Vagas

Supervisor de vendas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH A, imprescindível conhecimento intermediário pacote office.

Salário: 1.750,00 + comissão + benefícios

1 Vaga

Engenheiro Mecânico (estágio)

Ensino superior incompleto em Engenharia Mecânica (estar cursando a partir do 5º semestre a noite), sem experiência, requisito imprescindível: Conhecimento em Pacote Office.

Bolsa: 827,48 + benefícios

2 Vagas

Garçom

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

14 Vagas

Auxiliar de Manutenção em Geral (vaga temporária de 90 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vivência nas áreas: pintura, limpeza, pedreiro, hidráulica, marcenaria

Salário: 1.435,33+ benefícios

1 Vaga

Supervisor de Lavanderia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

Operador de Monitoramento de Circuito Interno de TV

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: Ter disponibilidade de horário.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Atendente de Assistência Técnica de Celular

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter experiência no ramo de assistência técnica de celulares será um diferencial.

Salário: 1.212,00 + benefícios

1 Vaga

Mecânico em Motores Elétricos e Bombas

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Bobinador de Motores Elétricos

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Confira as 20 vagas de emprego para o público PCD:

Operador de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento básico em informática e boa dicção.

Salário: 1.462,26 + benefícios

5 Vagas

Recepcionista de Hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento básico em informática.

Salário: 1.658,84 + benefícios

5 Vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência. Vaga zoneada exclusivamente para moradores da região da Vasco da Gama.

Salário: a combinar + benefícios

10 Vagas