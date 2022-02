Simm oferta 33 vagas de emprego para esta terça-feira (01)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 33 vagas de emprego em Salvador, nesta terça-feira (1º).

Os candidatos deverão acessar o site: www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento).

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira ofertas:

Atendente Comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e experiência ou como Vendedor ou como Consultor de Vendas, ter disponibilidade para trabalhar em Pituba, Barra, Alphaville

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Operador de Caixa

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência recente como Caixa somente nas seguintes áreas: Farmácia, Padaria, Lanchonete e Loja, ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Pituba, Barra, Alphaville

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Supervisor de Atendimento em Padaria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento de informática.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Revestidor de Fibra de Vidro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.

Salário: 2.258,47 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de bar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.

Salário: 1.215,00 + benefícios

3 Vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.

Salário: 1.215,00 + benefícios

3 Vagas

Técnico em Eletromecânica (estágio)

Ensino médio cursando - Técnico em Eletromecânica a partir do 1º semestre.

Salário: 500,00 (Bolsa) + transporte

1 Vaga

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, sem experiência, conhecimento em informática.

Salário: 1.215,00 + benefícios

2 Vagas

Porteiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, sem experiência, conhecimento em informática.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

4 Vagas

Recepcionista de hospital ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Líder de produção

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vivência na área de comunicação visual, perfil de liderança e informática básica.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Recepcionista Bilíngue

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível o idioma Inglês fluente.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Supervisor de Lavanderia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

Recepcionista de hospital ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga