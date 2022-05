Simm oferta vagas de jovem aprendiz, estágio e emprego para esta quinta-feira (12)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 86 vagas pra jovem aprediz, estágio e emprego para esta quinta-feira (12), em Salvador.

Os candidatos deverão acessar o site: www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17:30h. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento).

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

VAGAS

Auxiliar administrativo (jovem aprendiz)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento no pacote office; Conforme a Lei do Aprendizado faixa etária de 18 à 23 anos

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Cozinheiro Geral

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Mecânico de Caminhão III

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para viajar, desejável curso na área

Salário: 2056,53 + benefícios

2 vagas

Auxiliar Financeiro (estágio)

Ensino superior incompleto em Gestão Financeira ou Administração (estar cursando a partir do 3º semestre a noite), sem experiência, imprescindível Conhecimento do Pacote Office

Bolsa: 700,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: 1.311,06 + benefícios

2 vagas

Churrasqueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Recepcionista de Laboratório (vaga para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses experiência, imprescindível Conhecimento de Informática

Salário: a combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de recepção (estágio )

Ensino médio cursando (1º ou 2º ano ), sem experiência, imprescindível conhecimento em Informática e boa dicção.

Salário: 450,00 ( Bolsa)

2 vagas

Ajudante de Açougue ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: 1.296,00 + benefícios

2 vagas

Desenvolvedor de Android Pleno/Sênior

Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Desenvolvedor de Web

Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Coordenador de Marketing

Ensino superior completo em Marketing, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com marketing digital e de produtos

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Reparador e Pintor de Veículos

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente (2018 a 2021), requisitos imprescindíveis: Ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Ondina, Itaigara e Lauro de Freitas

Salário: a combinar + benefícios

5 vagas

Técnico mecânico de ar condicionado

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade de horário e para viajar.

Salário: 1.860,00 + benefícios

4 vagas

Atendimento Passador de Roupa em Lavanderia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com atendimento ao público e passagem de roupa em geral

Salário: a combinar + benefícios

10 Vagas

Analista de sistemas

Ensino superior completo - Analista de Sistemas, 3 meses de experiência, desejável conhecimento em desenvolvimento em plataforma Web e Desktop, Repertórios de códigos (GIT ou TFS),PL-SQL, SQLSERVER, XML, UML e vivência em modelagem de dados.

Salário: 4.739,00 + benefícios

1 vaga

Vendedor em Tecidos para Artigos de Decoração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência tecidos para artigos de decoração tipo: persianas, cortinas, almofadas, papel de parede e etc.

Salário: 1.265,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: 1.212,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Almoxarifado (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: 1.212,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Faturamento (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente

Salário:1.212,00 + benefícios

1 vaga

Assistente de Marketing(estágio)

Superior incompleto em Comunicação Social ou Design(a partir do 5º semestre a noite), conhecimento necessário: Photoshop, illustrador, Premiere Pro, WordPress, After Effects, redação publicitária

Salário:1.212,00 + benefícios

1 vaga

Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática

Salário: a combinar + benefícios

40 vagas