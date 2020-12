Simões Filho: Operação policial prende suspeitos de assassinar adolescente

Uma operação realizada pela 22ª DT, de Simões Filho, na manhã desta sexta-feira (11), terminou com a prisão de quatro suspeitos de envolvimento na morte do adolescente Marcelo Ryan de Jesus Santos, conhecido como Patati. O crime ocorreu em abril deste ano.

A ação foi batizada com o nome da vítima, que teve o corpo ocultado pelos autores. O carro utilizado para transportar Marcelo Ryan, também foi apreendido pelas equipes policiais. Além do mandado pelo assassinato do adolescente, os quatro suspeitos são investigados por integrar um grupo de tráfico de drogas, também em Simões Filho. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o líder da quadrilha teria sido o mandante do crime.

Os quatro homens presos, nesta sexta, serão encaminhados para o sistema prisional e as investigações sobre o grupo de tráfico de drogas seguem acontecendo.