Simões Filho: PRF prende quarteto acusado de roubos a comércios em Sergipe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no km 598 da BR 324, na altura de Simões Filho, quatro homens acusados de furtar dois estabelecimentos comerciais em Sergipe. Os agentes faziam uma fiscalização, e após sinalização de parada e abordagem, verificaram que os ocupantes de um Chevrolet/Onix estavam amontoados e dividindo o espaço com várias mercadorias.



Os policiais acharam a atitude suspeita e após verificação do veículo, foi identificado que se tratava de um carro roubado na última segunda-feira (8). Os quatro homens foram reconhecidos pelas vítimas como autores do crime.



Com o grupo foram apreendidos diversos celulares, tablets, notebooks e outros equipamentos de informática e eletroeletrônicos que foram furtados no estado de Sergipe.

De acordo com a PRF, o quarteto com idades entre 22 e 35 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Simões Filho para prosseguimento das investigações.