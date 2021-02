Simões Filho: vizinhos salvam casal que perdeu olfato e não percebeu vazamento de gás

Um casal levou um susto na madrugada deste sábado (27), em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Os dois estavam em casa quando o botijão de gás do imóvel começou a vazar.

O cheiro foi percebido por vizinhos, que chamaram o Corpo de Bombeiros da Bahia até o Condomínio Universitário 1. Ao chegar no local, a equipe descobriu que o casal estava dormindo. Os dois não sentiram o cheiro do vazamento de gás porque testaram positivo para a Covid-19 e tiveram como sintoma a perda do olfato.

Os bombeiros entraram no imóvel, identificaram a origem do vazamento e abriram portas e janelas para que a substância se dissipasse. Por conta da alta concentração de monóxido de carbono, o vazamento de gás, quando não há ventilação adequada, é altamente tóxico e inodoro, podendo levar à morte por sua inalação.