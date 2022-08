Simone e Simaria anunciam separação da dupla; seguirão em carreira solo

A parceria musical entre as irmãs Simone e Simaria chegou ao fim. O comunicado oficial foi divulgado na noite desta quinta-feira (18) no perfil das cantoras. Agora, as baianas seguirão em carreira solo. O anúncio da separação acontece após uma sequência de conflitos e polêmicas envolvendo as cantoras.



"Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira

artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante", disse Simaria no texto.



"A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória", completou Simone na mesma nota aos fãs.

Ainda de acordo com o comunicado, a produção informa que todos os compromissos de shows já contratados "serão pontualmente cumpridos por Simone". A cantora vem cumprindo a agenda da dupla sozinha, desde que Simaria anunciou que se afastaria dos palcos para cuidar da saúde durante o São João. "As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras", finaliza a nota oficial.