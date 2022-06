Simone faz primeiro show sem Simaria e desabafa: 'Vocês não imaginam como é difícil'

A cantora Simone subiu ao palco sozinha em Paty de Alferes, no Rio de Janeiro, após a irmã Simaria anunciar uma pausa na carreira para cuidar da saúde. As duas se desentenderam publicamente nas últimas semanas.

Ainda no camarim do evento, Simone fez um vídeo parabenizando o aniversário da irmã e pedindo o carinho do público.

"Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive hoje é aniversário dela. Deus abençoe, a guarde, projeta, e tô aqui pra cumprir nossa agenda de trabalho, nossa jornada. Conto com o carinho, o apoio de vocês. Hoje comando essa festa com muito carinho. Confio em vocês, sei que vocês sempre estiveram do nosso lado e assim seguiremos em frente", afirmou Simone.

Já no palco, a cantora repetiu os parabéns pelo aniversário de 40 anos da irmã e, com a voz embargada, deixou uma mensagem para Simaria: "O amor que eu tenho por sua vida é tão grande, tão grande, que sou capaz de dar minha vida por sua vida".

"Vocês não imaginam como é difícil", começou Simone, diante dos gritos do público com seu nome.

"Você sabe o que é você passar uma vida inteira, desde seus 6 anos de idade, cantando com a metade da sua vida? Você sabe o que é Deus preparar o ventre de uma mulher chamada dona Mara, e Deus abençoar com o dom de ter duas meninas que saíram do interior e moravam em barraco de lona pra ir buscar o sonho de cantar, de viver, de chegar numa altura?"

"Mas quero deixar esse dia do seu aniversário, minha irmã, registrado, independente de nossas diferenças. Você é a coisa mais importante da minha vida. O amor que eu tenho por sua vida é tão grande, tão grande, que sou capaz de dar minha vida por sua vida."

"Espero nesse momento que você esteja vendo esse vídeo e que você receba meu amor de longe e o amor dessas pessoas lindas, desse evento lindo", afirmou Simone, antes de cantar parabéns para Simaria.

Em seguida, Simone seguiu com a apresentação, que contou com o novo hit da dupla, "Amiga". Na faixa, a produção manteve a voz de Simaria no playback para seguir contando contando a história das duas personagens da canção.