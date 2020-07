Simpsons 'previu' nota de R$ 200 seis anos antes do lançamento

Sim, os Simpsons videntes atacaram novamente. A nova cédula de R$ 200, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e anunciada pelo Banco Central nesta quarta-feira (29), foi prevista pelo seriado norte-americano há seis anos.

Tudo aconteceu no 16º episódio da 25ª temporada, exibida em 2014. Em "You Don't Have to Live Like a Referee" ("Você Não Precisa Viver como um Árbitro"), Homer se torna árbitro da Copa do Mundo e brasileiros tentam suborná-lo com uma mala cheia de notas de R$ 200.

No mesmo episódio, os roteiritas também "previram" a derrota do Brasil para a Alemanha após a lesão do seu maior craque. Ao menos, na ficção, o resultado não foi 7x1.

Outros previsões conhecidas do seriado foram a eleição de Donald Trump e a compra da Fox pela Disney.

A nova cédula deverá entrar em circulação no final de agosto e terá estampado um lobo-guará. A imagem será divulgada somente no fim de agosto, quando começará a circular.