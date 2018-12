Sinal analógico será desligado hoje em cidades baianas

O sinal analógico de algumas cidades baianas será desligado nesta terça-feira (4), às às 23h59, dez anos depois de a TV Bahia colocar no ar a transmissão de TV digital, sendo pioneira no Norte e Nordeste. O procedimento vai ocorrer nas cidades de Vitória da Conquista e Barra do Choça – atendidas pela TV Sudoeste; e Feira de Santana e mais 16 cidades da região, atendidas pela TV Subaé.

Nas cidades de Juazeiro e Sobradinho, atendidas pela TV São Francisco, o processo de desligamento do sinal analógico vai começar nesta quarta-feira (5) e segue gradativamente até o dia 9 de janeiro de 2019. Para quem mora em Juazeiro ou Sobradinho e ainda recebe o sinal analógico, precisa verificar se seu aparelho de TV está preparado para receber o sinal digital.

Talvez seja necessário instalar uma antena UHF externa e um conversor digital. Quem estiver inscrito em programas sociais, pode solicitar um kit com antena e conversor de graça. Para mais informações, basta ligar para o telefone 147 ou acessar o site sejadigital.com.br (confira algumas dicas abaixo).

"A Rede Bahia tem orgulho em ser o único grupo de comunicação presente em todo o estado e investiu R$ 2,5 milhões para dar ainda mais qualidade ao sinal digital nas localidades onde acontecerá mais esse desligamento do sinal analógico, reforçando seu compromisso de prover notícia, informação, esporte e entretenimento para toda a Bahia", disse a emissora, por meio de comunicado.

Se sua TV é digital:

Então é só conferir se a sua antena pega o sinal digital e os canais digitais que estão disponíveis.

Não sabe se sua TV é digital?

Descobrir se sua TV é digital é simples. Os aparelhos mais recentes, provavelmente têm conversor embutido. Você deve conferir através do menu de sua TV,

através do manual ou conferir com o fabricante. Para descobrir qual é o tipo da sua TV e o que ela precisa para receber sinal digital: procure sempre pelo selo DTV, se ele estiver na sua TV, ela já está preparada para receber o sinal digital, só falta conferir a antena.

Sua TV não é digital?

Se a sua TV tiver entrada de sinal digital, será preciso apenas um conversor.

Caso opte por uma nova TV, certifique-se com o vendedor que a nova televisão tem o conversor digital embutido.

Mais informações: sejadigital.com.br