Sinapro-Bahia faz live sobre a história e a evolução da propaganda na Bahia

Os apaixonados por publicidade e propaganda têm um encontro obrigatório nesta terça-feira (25). Às 10h, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia) promoverá uma live sobre o tema.

A narrativa será a história e evolução da propaganda na Bahia, que será debatida pelo jornalista, publicitário e escritor Nelson Cadena. O bate-papo será mediado por Gustavo Queiroz, conselheiro do Sinapro-Bahia e CEO da agência NIBS, de Salvador. A transmissão acontece no perfil @sinaprobahia no Instagram.



Cadena é colombiano radicado no Brasil desde 1973, mas garante que o coração é baiano. Figura popular na Bahia, é pesquisador e autor de 12 livros, três deles sobre a história da propaganda na Bahia e no Brasil. Entre suas publicações estão os livros “25 Anos da Melhor Propaganda Brasileira” (1991), “450 Anos de Propaganda na Bahia” (1999) e “100 Anos de Propaganda no Brasil” (2000).



“A publicidade vive uma constante evolução, o mercado é que não consegue acompanhar. As agências de propaganda dispõem das novas tecnologias e ferramentas, detêm o conhecimento, mas, o anunciante, por uma questão cultural de não correr riscos, prefere as receitas convencionais. É a máxima de que em time que está ganhando não se mexe”, analisa Cadena.

Em 2017, o colombiano-baiano foi curador da “Expo Sinapro 30 anos”, evento que narrou uma retrospectiva da história da propaganda baiana que integrava as comemorações pelos 30 anos dao Sinapro-Bahia.



Serviço:

O quê: Live #TamoJunto - A história e a evolução da propaganda baiana

Quando: terça-feira, dia 25/08, às 10h

Quem: Nelson Cadena, escritor, jornalista e publicitário e Gustavo Queiroz, CEO da agência NIBS, de Salvador, e conselheiro do Sinapro-Bahia.

Onde: Perfil do Sinapro-Bahia no Instagram (@sinaprobahia)