Sinduscon-BA debate o uso de práticas ambientais na construção civil

O Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) realizou, nesta sexta-feira (12), um encontro para discutir a conveniência e estruturação das empresas associadas no atendimento aos princípios do ESG (Environmental, Social & Governance). Isso porque as exigências para o olhar das práticas ambientais, sociais e de governança das organizações estão cada vez maiores para a fluidez dos negócios com o mundo financeiro, no relacionamento de confiança com os contratantes e no reconhecimento da importância do setor da construção para a sociedade.

Durante a abertura do evento, o presidente da entidade, Alexandre Landim, evidenciou que o ESG chegou para ficar e o setor da construção precisa se estruturar e contribuir para um mundo melhor. “Muitas empresas hoje já possuem práticas de ESG, mas a forma estruturada de capacitar, qualificar e quantificar é o motivo deste diálogo. Essa temática será uma constância de propósito nos nossos canteiros de obras, nas nossas indústrias e de uma forma em geral”

Segundo o diretor do Sinduscon-BA e coordenador do GT ESG, Vicente Mattos, que comandou o encontro, o ESG é um assunto que surgiu em meados dos anos 2000, mais nos últimos dois anos tem tido um protagonismo muito grande e se espalha por todas as cadeias de negócios, numa exigência quase que generalizada de práticas desses princípios.

“Vemos a área financeira analisando a prática nas organizações em operações de financiamento, os contratantes começando a exigir das empresas que lhes prestam serviço, além da sociedade que também passa a cobrar. Por isso, estamos aqui para incentivar e apoiar os empresários a se estruturarem, e assim alcançarem mais produtividade e resultados”, pontua.

A programação contou com quatro palestras assistidas por mais de 50 participantes. As temáticas abordadas foram “O ESG como fator de competitividade na Construção Civil”, por Arlinda Negreiros, gerente de Meio Ambiente e Responsabilidade Social da FIEB - Federação das Indústrias do Estado da Bahia; “Como o mercado financeiro está atento para o ESG”, por Fernanda Azevedo, sócia fundadora da Ápice Investimentos, e Robert Galdino, sócio e head de empresas do segmento corporate; “Visão do Contratante sobre ESG”, por Bernardo Araújo, diretor de Relações Institucionais da Acelen; e “Programa ESG para empresas do setor da construção”, por Márcia Menezes, diretora da Unidade de Inovação e Tecnologia do Centro de Tecnologia de Edificações - CTE.