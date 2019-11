Sinos da Igreja de Santo Antônio da Barra voltarão a tocar depois de 30 anos

Depois de 30 anos, os três sinos da Igreja de Santo Antônio da Barra voltam a soar ao mesmo tempo, a partir da missa das 8 horas deste domingo (10). A iniciativa de promover a restauração dos equipamentos faz parte do projeto da Secretaria do Turismo do Estado da Bahia (Setur) de retomar a tradição do badalo simultâneo nos templos de Salvador.

Esta é a terceira igreja da área sul da cidade que teve os sinos revitalizados para voltarem a tocar juntos. Antes dela, o projeto já tinha chegado às igrejas de Nossa Senhora da Vitória e de Nossa Senhora da Graça. “É um momento histórico, já que há quase meio século os sinos das Igrejas da Vitória, Graça e Barra não tocavam juntos”, diz o historiador Rafael Dantas, da Setur.

Para ele, há uma relevância histórica e simbólica no badalar simultâneo dos sinos. “O resgate dessa tradição é também parte significativa da valorização histórica de Salvador e de toda região sul da cidade”, destaca.

A proposta é que o badalo aconteça simultaneamente nos horários de meio-dia e seis da tarde em igrejas do Centro de Salvador. Além de retomar a tradição que encanta os soteropolitanos, a iniciativa pretende promover novas atrações para os turistas, em especial no período natalino.

Com a canonização de Irmã Dulce, o turismo religioso, que já é forte na Bahia, ganha novo impulso. Os sinos vêm agregar valor ao segmento neste momento histórico em que o Estado ganha a sua primeira santa.

Situada na Ladeira da Barra, a Igreja de Santo Antônio é um dos grandes marcos do bairro, construída em uma colina e com vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos. É um dos exemplares arquitetônicos mais antigos da região, segundo Dantas.