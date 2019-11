Sistema desenvolvido por brasileiro consegue reconhecer armas

A startup Aiquimist, do programador brasileiro Nicholas Guimarães, desenvolveu o AllSeenEye que através de imagens de câmeras de segurança detecta em tempo real o porte de armas de fogo, podendo emitir alertas imediatos para polícia ou qualquer outro usuário com informações precisas sobre o local e o tipo de armamento detectado. É possível também emitir alertas para pessoas próximas e até sinalizar para que redes sociais interrompam transmissões ao vivo em casos onde estejam presentes armas de fogo.

A existência do sistema, apenas um dos que a startup desenvolve, chamou a atenção da americana Nvidia, empresa que tem forte atuação no ramo de Inteligência Artificial (I.A.) e que incluiu a Aiquimist no programa Inception, que passa a dar todo o suporte necessário ao aperfeiçoamento dos projetos de segurança da empresa brasileira que usam I.A. Nicholas se entusiasma e destaca que o sistema que reconhece armas é 100% focado em proteger pessoas.

Ele conta que teve a ideia de trabalhar no algoritmo após conhecer e avaliar sistemas de reconhecimento facial usando I.A. desenvolvidos por chineses, israelenses e russos e perceber que eles podem ser enganados pelo uso de óculos e bonés e que, como na maior parte dos eventos em que pessoas são colocadas em risco há sempre uma arma de fogo envolvida, seria muito mais eficiente se existisse um algoritmo capaz de reconhecer essas armas.

Segundo ele, a rede de computação neural já é capaz de identificar armas de fogo curtas ou longas (pistola, revólver, fuzil, escopeta) em filmagens de vídeo e, em breve, o AllSeenEye poderá ser utilizado por governos, em câmeras de segurança de escolas, aeroportos, estações de trem e ônibus ou no trânsito e também por empresas privadas, como agências bancárias, estádios e shoppings.

Aplicativo para transporte por motos chega a Salvador

O nome dele é Picap e já está disponível para que, tanto passageiros quanto motociclistas, possam baixar e se cadastrar. Para os motociclistas será preciso comprovar antecedentes, ter no mínimo dois anos de habilitação tipo A além de documentos atualizados do veículo, possuir uma motocicleta com até 10 anos de fabricação e motor de, no mínimo, 100 cilindradas. Será também obrigatório o uso de capacete seja por parte do condutor ou do passageiro. Também só vai poder se inscrever como condutor quem tiver no mínimo 21 anos. O sistema já opera em São Paulo e Recife e a próxima cidade será Fortaleza. O sistema de trabalho é bem parecido com o do Uber e, por isso, corre o risco de passar pelos mesmos entraves com a prefeitura da cidade. Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura tentou proibir, mas teve a ação derrubada pelo TJ local.

Perguntada sobre o caso a Assessoria de Imprensa da empresa frisou que a operação desse tipo de serviço está regularizada e legalizada por Lei Federal e que cabe ao poder municipal apenas regulamentá-lo, não podendo haver proibição já que não se trata de um serviço de moto táxi e sim de um aplicativo que faz a conexão entre usuários e motociclistas cadastrados na plataforma. Os motociclistas nessa fase inicial da operação ficam com 100% do valor das corridas e não há ainda uma data para que se inicie a cobrança por parte da Picup que também não definiu ainda o valor ou percentual para essa cobrança que, segundo a empresa, deve ficar abaixo do que é cobrado pelos demais aplicativos.

Internet via satélite

A Yashat, empresa com sede nos Emirados Àrabes, iniciou de maneira simultânea a operação em 400 novas cidades do Brasil em outubro. Agora já são mais de 1700 municípios atendidos no país. O foco da empresa é nos negócios de pequeno e médio portes e residências distantes dos grandes centros e instaladas em áreas remotas. O sinal de internet é emitido pelo satélite que atende todo o Brasil, o Al Yah 3, um dos 5 da frota espalhados pelo mundo, e que foi lançado em janeiro de 2018 fruto de parte dos investimentos feitos no país que já chegam a US$ 200 milhões. A instalação e o recurso de wi-fi são grátis e o cliente conta com uma Central de Relacionamento 24 horas por dia, sete dias por semana, através de planos que começam em R$ 119,90 e velocidades de 6, 12 ou 24 Mega, com pacotes de 20 a 40 GB disponíveis a qualquer hora. Se quiser saber se sua região já é atendida acesse http://www.yahsat.com.br

Teto que gera eletricidade

A primeira instalação em OPV – Sistema Fotovoltaico Orgânico – em shoppings do mundo começou a funcionar em Salvador. A palavra orgânica aqui significa que as células que transformam a luz solar em eletricidade se integram aos ambientes sem que se perceba que estão lá. No caso, a cobertura de vidro que existe nas escadas rolantes do terceiro piso do Shopping da Bahia recebeu uma fina película adesiva. O projeto usou a película fabricada pela empresa brasileira Sunew e que é feita com materiais não tóxicos e recicláveis.

Além de produzir energia solar a película também fará a gestão de luminosidade e aumentará o conforto térmico através da filtragem de 99% dos raios ultravioletas e 75% dos infravermelhos, mantendo 30% de transparência. A mesma tecnologia usada no shopping pode ser aplicada em claraboias, fachadas de prédios, coberturas de estacionamento, veículos e mobiliário urbano, com a adaptação de tamanho, formato e cor. Foram aplicados 125 m² de filme sendo que a cada metro evita-se a emissão de 120 Kg de CO2 na atmosfera por ano.

Pneu inteligente

O chamado Cyber Tyre detecta e transmite informações sobre a superfície das rodovias pela rede de celulares 5G. A apresentação do pneu aconteceu em Turim, na Itália, durante o evento “O Caminho 5G da Comunicação do Veículo para Todas as Coisas”, organizado pela 5GAA – Associação Automotiva, onde a Pirelli, criadora do equipamento, em conjunto com outras companhias envolvidas no projeto, dentre elas a Audi e a Ericson, mostraram do alto do terraço de um prédio de onde era possível se ver os carros trafegando, os dados que eram transmitidos pelo pneu e que indicavam para um veículo que vinha logo atrás que havia risco de aquaplanagem, pela presença de poças de água.

Como a rede 5G tem a capacidade de deixar trafegar uma quantidade maior de informações com um atraso mínimo entre a transmissão e a recepção, a informação de como a pista estava chegava em tempo hábil para uma atuação no carro seguinte. A fabricante comemorou e frisou que não podemos esquecer que o pneu é a única parte do carro que entra em contato com a pista e, portanto, as informações que um pneu inteligente pode transmitir são de grande importância para uma navegação mais segura nos futuros sistemas de infraestrutura rodoviária.

O sensor interno que equipa o pneu fornece informações relativas ao modelo do pneu, quilômetros percorridos, carga dinâmica e, situações de perigo potencial na superfície das estradas, como presença de água e baixa aderência. Um outro produto lançado foi uma linha direcionada para competições onde os pneus monitoram a pressão e a temperatura em tempo real alimentando um sistema que combina essas informações com dados de telemetria para oferecer ao piloto indicadores e sugestões para melhorar sua performance.