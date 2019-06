Sistema Ferry-Boat abre 600 vagas extras de hora marcada para feriados de junho 

A Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema ferry-boat, abriu 600 vagas extras do serviço hora marcada para atender a demanda para o feriadão dos próximos dias: Corpus Christi e São João.

As vagas extras são ofertadas para os horários alternativos. Para quem vai sair de Salvador, os horários são: 4h de 19/06 (quarta-feira); além de 1h, 2h, 3h e 4h nos dias 20 e 21 de junho (quinta e sexta). E para o retorno, saída da Ilha de Itaparica: 4h de 24/06 (segunda-feira), e também 1h, 2h, 3h e 4h do dia 25/06 (terça-feira) e 1h de 26/06 (quarta-feira). São 40 vagas em cada horário.

A venda do Hora Marcada é feita exclusivamente pela internet, através do site www.internacionaltravessias.com.br.

A Operação Especial de São João vai ocorrer de 19 a 25 de junho, quando as embarcações farão viagens extras, tendo, na maior parte do tempo, saídas a cada 30 minutos – respeitando, sempre, os momentos de manutenção obrigatória. O sistema vai operar sem parar de 4h de 19/06 até 23h30 de 21/06, a partir do Terminal São Joaquim; e novamente de 4h de 24/06 até 23h30 de 25/06. Para o período, são esperados cerca de 21 mil veículos e 143 mil passageiros, fluxo semelhante ao registrado no período de festas juninas do ano passado.

Os passageiros que precisam obter informações sobre o funcionamento e outros serviços do Sistema Ferry-Boat podem acionar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 028 2723 e e-mail demandastravessias@sollobrasil.com.br, disponíveis de segunda a sexta das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.