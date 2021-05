Sistema ferry boat não vai funcionar no sábado (22) e no domingo (23)

O sistema de ferry boat não vai funcionar no próximo sábado (22) e domingo (23), informou nesta segunda-feira (17) a Internacional Travessias, responsável pela administração. Segundo a concessionária, a interrupção atende ao último decreto governamental sobre o tema.

O serviço segue funcionando das 5h30 às 21h30, até sexta-feira (21). De segunda a sexta-feira, as saídas a partir do Terminal São Joaquim são:05h30, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h30, 20h30 e 21h30; e a partir do Terminal Bom Despacho, 5h30, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h30, 20h30 e 21h30.

Nesta segunda-feira, os ferries à disposição da operação são: Zumbi dos Palmares, Pinheiro, Rio Paraguaçu, Anna Nery e Ivete Sangalo. O movimento é intenso para veículos e tranquilo para pedestres no terminal Bom Despacho. Em São Joaquim, o fluxo é tranquilo para veículos e pedestres.

Para embarcar, o passageiro precisa estar de máscara. A lotação dos barcos deve ser de 75% da capacidade para pedestres. O atendimento para veículos pode chegar à capacidade total. Os passageiros recebem orientações sobre os protocolos referentes a esse período de pandemia na hora da compra da passagem, através do sistema de rádio e tv dos terminais e embarcações, e por meio de cartazes expostos nesses ambientes.