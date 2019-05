SiSU 2019: vagas disponíveis para o segundo semestre já podem ser consultadas

As vagas disponibilizadas para a segunda edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada já podem ser consultadas, desde a manhã desta quinta-feira (23), no site do SiSU 2019. A consulta permitirá aos candidatos visualizar os cursos e perfis de vagas ofertados pelas instituições de ensino no processo seletivo. Apesar do acesso às informações ser permitido, as inscrições acontecerão apenas entre 04 e 07 de junho.

Na ocasião, os estudantes poderão consultar as notas de corte do SiSU 2019, sempre divulgadas às 00h, para evitar a sobrecarga do sistema. Inclusive, na primeira edição deste ano, muitos estudantes foram às redes sociais para registrar as queixas relativas à indisponibilidade do sistema motivada pelo aumento da frequência de divulgação das pontuações, o que aumentou significativamente o tráfego no site do processo seletivo.

Quem pode fazer o SiSU?

Podem se candidatar às oportunidades os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 e que não obtiveram nota zero na redação. Quem participou de edições anteriores do SiSU e foi selecionado, mas não cursa nenhuma graduação no momento, também pode concorrer.

O que é o SiSU?

O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) que compila todas as vagas disponibilizadas por universidades e demais instituições públicas de ensino, a cada edição, em cada processo seletivo. Os selecionados realizam a matrícula e iniciam a graduação no respectivo semestre.