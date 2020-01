SiSU 2020 vai oferecer mais vagas que o ano passado

Apesar das falhas encontradas na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, de acordo com Alexandre Lopes, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o prazo para inscrição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) está mantido,. As inscrições começam nesta terça (21) e seguem até sexta (24).

O Sisu permite ao candidato escolher uma universidade pública federal em qualquer lugar do país, com base na nota do Enem e ao todo são 237.128 vagas em 128 instituições de todo o país. Na Bahia, dez instituições de ensino estão oferecendo vagas, entre elas a Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), Universidade Estadua de Feira de Santana (Uefs), Instituto Federal da Bahia (IFBA) e Instituto Federal Baiano (IFBaiano). Só a Ufba oferece mais de 4,5 mil vagas.

"A abertura do Sisu está confirmada para terça-feira (21). A gente conclui o trabalho de levantamento de inconstância até segunda-feira", afirma Lopes. De acordo com o Inep, 3.935.237 pessoas fizeram o Enem 2019 em 3 e 10 de novembro – 72,81% dos 5.095.388 inscritos. Segundo o ministro da Educação Abraham Weintraub, o erro atingiu "alguma coisa como 0,1%" dos candidatos que prestaram o exame. Já Lopes afirma que a falha "não vai chegar nem a 9 mil pessoas”. Segundo o presidente do Inep, a revisão das notas ainda está em andamento.

Durante a inscrição no SiSU, o candidato pode escolher até duas opções de vaga, indicando, em ordem de preferência, as suas opções de instituição, com local de oferta, curso e turno, e a modalidade de concorrência. Geralmente, cursos que exigem habilidades específicas, como, por exemplo, Arquitetura e Urbanismo, Música e Artes, não entram na lista de cursos oferecidos no SiSU, uma vez que, além de serem avaliados pelas notas do Enem, os estudantes também precisam fazer testes de habilidades ou de aptidão. Também não são oferecidos no SiSU cursos ministrados via Ensino a Distância (EaD).

O que o candidato deve saber sobre a inscrição do Sisu: