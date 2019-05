Sisu oferece 6,8 mil vagas em universidades na Bahia; confira lista completa

Quem pretende estudar em uma instituição pública de ensino superior nesse segundo semestre já pode ir se preparando. Nesta quinta-feira (23), o Ministério da Educação abriu a consulta para as oportunidades do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em todo o Brasil. Na Bahia, são 6.809 vagas disponíveis em 32 cidades. Preenchidas, elas formarão mais de 220 novas turmas nos diversos cursos. No estado, nove instituições utilizam o Sisu para seleção de alunos, entre estaduais e federais.

Para tentar uma das vagas do Sisu, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não pode ter tirado nota zero na redação. Até o próximo dia 4 de junho, só será possível consultar as vagas. No dia 4, as inscrições serão abertas. Quem for aprovado já começa a fazer a matrícula para o curso no dia 12 de junho. Para se inscrever, o candidato precisa acessar o site oficial do programa (sisu.mec.gov.br) e informar número de inscrição e senha do Enem 2018.

Da abertura das inscrições no Sisu até o dia 7, os concorrentes poderão selecionar duas opções de curso para tentar uma vaga. As informações no sistema são atualizadas durante o período e o aluno pode mudar de ideia de acordo com sua posição no ranking do curso escolhido. Ou seja, se a nota não for suficiente, há tempo para mudar para uma que se encaixe.

No primeiro semestre deste ano, o Sisu ofereceu mais de 15 mil vagas na Bahia - 4,9 mil delas foram somente na capita. Agora, no segundo semestre, das 6,8 mil vagas no estado, 2.202 são em Salvador.

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) tem o maior núero de vagas - 1.532 -, seguida da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), com 1.375, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), com 1.065, da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), com 1.007, do Instituto Federal da Bahia (Ifba), 990, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), com 391, do IFBaiano, com 200, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 145, e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), com 104 vagas.

Segundo o MEC, o simulador com dados de edições passadas do Sisu ficará fora do ar até o dia 10.

Preparação

Para o estudante Alafin Vasconcelos, 19 anos, que segue estudando em cursinho pré-vestibular, mesmo depois de ter realizado a prova do Enem no ano passado, o importante é ser aprovado - mesmo que seja na lista de espera. A esperança dele é alcançar uma vaga no curso de Medicina. Em Salvador, são 64 vagas na Ufba e outras 20 na Uneb.

“Me identifico bastante com a área da saúde, meus pais me apoiam muito e investem bastante em minha educação. Tive uma preparação intensa para o Enem 2018, foram muitos estudos de disciplinas humanas e exatas”, diz Alafin. Filho de um professor e uma advogada, o jovem conta que seu sonho é se tornar um cirurgião de sucesso no futuro.

Alafin quer estudar Medicina

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Estudando no mesmo cursinho que Alafin, a jovem Juliana Araújo, 19, veio de Valença, no Sul da bahia, desde o fim do seu ensino médio, há quatro meses, para morar em Salvador. Também interessada na área de saúde, o sonho dela é seguir os passos de dois primos e se tornar dentista. Para isso, ela busca uma das 48 vagas para o curso oferecidas pela Ufba.

“Eu me interessei por Odontologia por ser um curso bom e pretendo seguir na profissão aqui. Quero essa vaga na Ufba, pois não pretendo cursar em uma particular. O curso é caro e não teríamos condições de bancar”, conta Juliana.

Já Daniel Lima, 17, espera que seu desempenho no Enem 2018 seja o suficiente para garantir uma vaga no curso de Farmácia. São 56 na Ufba e 20 na Uneb.

“Fiz um curso técnico de atendente de farmácia no Cebrac e, desde então, decidi o que queria. Foquei bastante em química, que pesa bastante para a nota de corte, mas sem esquecer das outras disciplinas também”, afirma Daniel, que está no último ano do ensino médio e quer estudar na Ufba ou Uneb.

Competências

Independente da profissão, alguns pontos merecem a atenção dos futuros universitários no período de formação. É o que destaca o especialista em Recursos Humanos Renato Ribeiro.

“Existe uma velocidade muito grande de mudanças no mercado de trabalho frente às tecnologias. O que um determinado profissional faz hoje vai ser diferente do que ele fará depois”, explica.

Uma aproximação com a tecnologia é bastante importante para o futuro profissional, em qualquer área. Vale investir em um segundo idioma, em habilidades de relacionamento interpessoal e de adaptabilidade para garantir uma boa posição no mercado.

Bloqueio

O número de vagas oferecidas neste segundo semestre não foi afetado pelos bloqueios de orçamento impostos pelo MEC às universidades e institutos federais desde abril. “Podemos dizer que os cortes prejudicam o funcionamento da universidade cotidianamente, mas neste momento eles não afetaram o número de vagas. Continuamos funcionando mantendo o mesmo padrão de qualidade e a mesma quantidade de vagas do semestre passado”, observou Penildon Silva Filho, pró-reitor de Graduação da Ufba.

Ainda segundo o professor, o calendário acadêmico para o próximo semestre também não sofrerá mudanças, pelo menos em seu início. “Apenas a partir de setembro, caso os cortes sejam mantidos, é que alguns setores precisarão deixar de funcionar, porque não há como funcionar sem água, luz, segurança. Mas nós confiamos que esse orçamento será recomposto, estamos dialogando bastante com o MEC para isso”, completa.

Assim como a Ufba, o Instituto Federal da Bahia (Ifba) informou que as limitações orçamentárias não afetaram a quantidade de vagas nem o início dos estudos para os novos alunos. Isto porque os bloqueios incidem no orçamento de custeio e não estariam relacionados à quantidade de vagas oferecidas. No interior, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) também informou não haver qualquer alteração na quantidade de vagas.

Veja onde estão as 6.809 vagas na Bahia:

ALAGOINHAS

Uneb Curso Vagas História 15 Letras - Língua Inglesa E Respectivas Literaturas 20 Letras - Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa 25 Sistemas De Informação 15

AMARGOSA

Ufrb Curso Vagas Educação Física 50 Física 50 Letras - Libras/Língua Estrangeira 50 Pedagogia 50 Química 50

BARREIRAS

Uneb Curso Vagas Ciências Biológicas 20 Medicina Veterinária 25 Pedagogia 15 Pedagogia 15

BOM JESUS DA LAPA

Uneb Curso Vagas Administração 15 Ciências Contábeis 15 Pedagogia 15 Ifbaiano Curso Vagas Engenharia Agronômica 40

BRUMADO

Uneb Curso Vagas Direito 15 Letras - Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa 15

CACHOEIRA

Ufrb Curso Vagas Artes Visuais 25 Artes Visuais 25 Cinema E Audiovisual 40 Ciências Sociais 25 Ciências Sociais 25 Comunicação Social - Jornalismo 40 Gestão Pública 50 História 50 Museologia 50 Serviço Social 50

CAMAÇARI

Uneb Curso Vagas Ciências Contábeis 25 Ciências Contábeis 25 Direito 15 Ifba Curso Vagas Computação 30 Matemática 40 Ufba Curso Vagas Interdisciplinar Em Ciência, Tecnologia E Inovação 50

CONCEIÇÃO DO COITÉ

Uneb Curso Vagas História 15

CRUZ DAS ALMAS

Ufrb Curso Vagas Agronomia 50 Biologia 60 Biologia 40 Ciências Exatas E Tecnológicas - Bi/Li 150 Engenharia De Pesca 60 Engenharia Florestal 70 Engenharia Sanitária E Ambiental 40 Medicina Veterinária 40 Zootecnia 70

EUCLIDES DA CUNHA

Uneb Curso Vagas Engenharia Agronômica 15 Letras - Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa 25

FEIRA DE SANTANA

Uefs Curso Vagas Administração 42 Agronomia 42 Ciências Biológicas 22 Ciências Biológicas 28 Ciências Contábeis 42 Ciências Econômicas 42 Direito 42 Educação Física 42 Enfermagem 42 Engenharia Civil 42 Engenharia De Alimentos 42 Engenharia De Computação 42 Farmácia 32 Filosofia 32 Filosofia 17 Física 20 Física 30 Geografia 17 Geografia 32 História 42 Letras - Espanhol 22 Letras - Francês 17 Letras - Inglês 22 Letras - Língua Portuguesa 42 Matemática 42 Medicina 32 Odontologia 32 Pedagogia 42 Psicologia 32 Química 32 Ufrb Curso Vagas Engenharia De Energias 20 Engenharia De Materiais 15 Engenharia De Produção 5 Engenharia De Tecnologia Assistiva E Acessibilidade 15 Interdisciplinar Em Energia E Sustentabilidade 40 Ifba Curso Vagas Sistemas De Informação 40

IRECÊ

Ifba Curso Vagas Análise E Desenvolvimento De Sistemas 30 Manutenção Industrial 30

ITABERABA

UNEB CURSO VAGAS

HISTÓRIA

20

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

20

PEDAGOGIA

15

ITABUNA

Ufsb Curso Vagas Engenharia Agrícola E Ambiental 20 Engenharia Ambiental E Da Sustentabilidade 30 Engenharia Florestal 20

ITAPETINGA

Uesb Curso Vagas Ciências Biológicas 10 Ciências Biológicas 10 Pedagogia 15 Zootecnia 15

JACOBINA

Uneb Curso Vagas Direito 15

JEQUIÉ

UESB CURSO VAGAS

ENFERMAGEM

13

FARMÁCIA

20

FISIOTERAPIA

13

LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA PORTUGUESA

20

MATEMÁTICA

20

ODONTOLOGIA

10

PEDAGOGIA

20

QUÍMICA

10 IFBA CURSO VAGAS

ENGENHARIA MECÂNICA

40

JUAZEIRO

UNEB CURSO VAGAS

DIREITO

15

ENGENHARIA AGRONÔMICA

15

JORNALISMO EM MULTIMEIOS

25

LAURO DE FREITAS

IFBA CURSO VAGAS

ENGENHARIA DE ENERGIA

50

JOGOS DIGITAIS

50

PAULO AFONSO

Uneb Curso Vagas Engenharia De Pesca 15 Matemática 15 Pedagogia 15

PORTO SEGURO

Ifba Curso Vagas Agroindústria 30 Computação 35 Química 35 Ufsb Curso Vagas Antropologia 20 Artes Do Corpo Em Cena 5 Ciências Biológicas 10 História 10 Oceanologia 20 Som, Imagem E Movimento 10

SALVADOR

Ufba Curso Vagas Abi - Ciências Biológicas 36 Abi - Ciências Biológicas 36 Abi - Geografia 24 Abi - Letras Vernáculas 36 Abi - Letras Vernáculas E Língua Estrangeira Moderna 36 Abi - Língua Estrangeira 36 Abi - Língua Estrangeira Moderna Ou Clássica 36 Abi - Química 32 Ciência Da Computação 36 Comunicação Social 24 Comunicação Social - Jornalismo 24 Farmácia 56 Abi - Ciências Sociais 48 Psicologia 36 Administração 60 Biotecnologia 24 Ciências Contábeis 44 Fisioterapia 36 Fonoaudiologia 24 Pedagogia 36 Pedagogia 40 Secretariado Executivo 32 Direito 70 Direito 80 Enfermagem 40 Engenharia Civil 72 Engenharia Elétrica 36 Engenharia Mecânica 36 Engenharia Química 36 Serviço Social 36 Gastronomia 36 Nutrição 40 Medicina 64 Medicina Veterinária 60 Zootecnia 36 Odontologia 48 Ifba Curso Vagas Administração 40 Análise E Desenvolvimento De Sistemas 40 Engenharia Industrial Elétrica 30 Engenharia Industrial Mecânica 30 Engenharia Química 30 Física 40 Geografia 40 Matemática 40 Uneb Curso Vagas Administração 30 Ciências Contábeis 30 Ciências Sociais 15 Ciências Sociais 15 Design 15 Enfermagem 20 Engenharia De Produção Civil 15 Farmácia 20 Fisioterapia 20 Fonoaudiologia 20 Letras - Língua Inglesa E Respectivas Literaturas 20 Letras - Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa 20 Medicina 20 Nutrição 20 Pedagogia 15 Química 15 Relações Públicas 30 Sistemas De Informação 15 Turismo E Hotelaria 45 Urbanismo 15 Filosofia 15

SANTA INÊS

IFBaiano Curso Vagas Biologia 40 Geografia 40 Zootecnia 40

SANTO AMARO

Ifba Curso Vagas Computação 30

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Ifba Curso Vagas Análise E Desenvolvimento De Sistemas 30 Produção Multimídia 30 Redes De Computadores 30 UFRB Curso Vagas Enfermagem 15 Medicina 10 Nutrição 15 Psicologia 30

SEABRA

Uneb Curso Vagas Letras - Língua Inglesa E Respectivas Literaturas 15 Letras - Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa 15

SENHOR DO BONFIM

Uneb Curso Vagas Ciências Biológicas 15 Matemática 15 Pedagogia 15

SERRINHA

Uneb Curso Vagas Administração 15 Geografia 15 Pedagogia 15

SIMÕES FILHO

Ifba Curso Vagas Eletromecânica 40

SÃO FRANCISCO DO CONDE

Unilab Curso Vagas Humanidades - Bi/Li 82 Letras - Língua Portuguesa 22

VALENÇA

IFBaiano Curso Vagas Ciências Biológicas 40

VITÓRIA DA CONQUISTA

Uesb Curso Vagas Administração 20 Agronomia 20 Cinema E Audiovisual 20 Ciências Sociais 20 Direito 20 Filosofia 20 Geografia 20 História 20 Medicina 15 Pedagogia 20 Psicologia 20 Ifba Curso Vagas Engenharia Ambiental 40 Engenharia Elétrica 50 Sistemas De Informação 40





*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier