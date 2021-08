Site da Lojas Renner sofre ataque hacker e está fora do ar

O site oficial da Lojas Renner está fora do ar deste a tarde desta quinta-feira (19) após sofrer um ataque hacker. De acordo com o portal TechMundo, os criminosos estão pedindo US$ 1 bilhão (R$ 5,41 bilhões) para liberar o portal.

Os criminosos estão interessados somente nos ganhos monetários e não têm intenção de compartilhar quaisquer dados que tenham sido obtidos.

Até o momento, o site da empresa se encontra indisponível e, ao entrar nele, o visitante é alertado sobre “novidades incríveis” que devem surgir em breve.

Renner confirma ataque

Em um comunicado, a empresa confirmou que foi alvo de um ataque cibernético em seu ambiente de tecnologia da informação que resultou na indisponibilidade em parte de seus sistemas e operação. Ela também informa que já acionou seus protocolos de controle e segurança para bloquear o ataque e minimizar eventuais impactos.

“Neste momento, a Companhia atua de forma diligente e com foco para mitigar os efeitos causados, com a maior parte das operações já reestabelecidos e tendo sido verificado que os principais bancos de dados permanecem preservados. Cabe ressaltar que em nenhum momento as lojas físicas tiveram suas atividades interrompidas. A Companhia ressalta ainda que faz uso de tecnologias e padrões rígidos de segurança, e continuará aprimorando sua infraestrutura para incorporar cada vez mais protocolos de proteção de dados e sistemas”, diz o comunicado.