Site de moda de luxo cobra R$ 531 em chinelo Havaianas e repercute na internet

A loja online de moda de luxo Farfetch repercutiu na internet após cobrar R$ 531 em um chinelo da marca Havaianas. Com o preço do frete incluído, a compra chega a R$ 630.

O valor chega a ser dez vezes mais alto que os R$ 47,99 cobrados no site da marca original. Há outros modelos de Havaianas disponíveis no site, como o Mastermind Japan, no valor de R$ 2.312.

A situação repercutiu na internet e alguns usuários do Twitter ficaram incrédulos com o valor cobrado pela loja de luxo.: "Havaianas na Farfetch por 512 reais. Isso não pode ser real", afirmou um.

Havaianas na Farfetch por 512 reais pqp kkkkkkkkk isso não pode ser real pic.twitter.com/ucaAvqTrHO — Rhellad ???? (@rhellad_batista) October 16, 2022 A farfetch simplesmente está vendendo havaianas por 600 conto kkkkkk todo dia é um dia pra fazer rico de otário mesmo… — ju ???? (@antunesjuliana_) October 18, 2022 A Farfetch ta vendendo o Havaianas branco, o mais barato e comum em qualquer supermercado por 500 CONTO KKKKKKKK tnc, povo é gênio dms — Campolina (@M_campolina) October 18, 2022

A plataforma de e-commerce ainda oferece a possibilidade de realizar o pagamento do produto em 12 meses, com parcelas mensais de R$ 44,25.