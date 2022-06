Situação do Aeroporto de Barreiras é caótica

Tá ruim de voar

Sabe o que destoa da pujança do agronegócio baiano, que viveu recentemente um de seus grandes momentos com a Bahia Farm Show? O Aeroporto de Barreiras. Se em Luís Eduardo, visitantes de outras cidades baianas, brasileiras e até do exterior tinham contato com o que existe de melhor em termos de tecnologia e inovação no campo, na chegada ou na partida as condições foram lamentáveis. Mesmo deixando de lado as eternas promessas de expansão e melhorias na pista, que já estão quase virando lenda urbana. No terminal de passageiros, a pintura está desgastada, quando chove tudo molha e, pra completar, quem precisou aguardar voo para deixar o Oeste após a feira agrícola ainda se deparou com a falta de cadeiras na sala de embarque – um massacre, principalmente para os passageiros de mais idade. Um deles conta que precisou esperar duas horas de pé. Chegando no banheiro, assento de vaso rasgado, sem sabonete, papel higiênico ou toalha de papel. “A quem compete fiscalizar? Como uma região tão rica e progressista aceita uma calamidade dessa? A pior rodoviária deve estar melhor”, diz um viajante que passou por lá no último dia 6.

No caminho certo

Como parte de seu programa de estratégia Visão 2030, a Continental, fabricante de pneus, estabeleceu a meta de reduzir o consumo de água e energia em mais 20% na planta em Camaçari, uma das mais modernas do grupo. Atualmente, além do emprego de motores de alta eficiência, 80% da iluminação é realizada por LED. A meta é atingir 100% até o final deste ano. Há, ainda em fase monitoramento de resultados, um projeto-piloto para utilização de painéis de energia solar. Além disso, é realizado o monitoramento de toda a energia gerada ou consumida de forma a garantir o uso racional das fontes energéticas, com o objetivo de minimizar perdas ou desperdícios. Neste passo, a empresa já recebeu uma certificação pela plataforma I-REC, que atesta o uso de energia elétrica fornecida exclusivamente a partir de fontes renováveis e com alto desempenho em termos de sustentabilidade. Até 2030, todos os pneus da marca alemã incorporarão 60% de materiais sustentáveis. Até 2040, toda a produção será neutra em carbono e, até 2050, toda a cadeia de suprimentos em pneus será 100% neutra em carbono, com todos os pneus empregando 100% de materiais sustentáveis.

SuperBahia de volta

A SuperBahia - Feira e Convenções Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores, maior feira de varejo de alimentos do Nordeste, está de volta em 2022, entre os dias 12 e 14 de julho, com a expectativa de gerar R$ 300 milhões em negócios – o que deve representar um aumento de 13,2% em relação à última edição, realizada em 2019. Espera-se que mais de 15 mil pessoas e 100 expositores passem pelo evento, que será realizado no Centro de Convenções de Salvador. “Além do nosso associado, o supermercadista, o dono do bar, do restaurante, da padaria e o dono do hotel poderem visitar a feira e fazer bons negócios, porque vão falar diretamente com o gestor da indústria”, afirma Mauro Rocha, superintendente da Abase, entidade que representa os supermercados baianos. Mais informações em www.abase-ba.org.br ou pelo telefone (71) 3444-2888.

Bons negócios

A Petrobahia voltou da mais recente Bahia Farm Show com o contrato renovado junto ao grupo Manjabosco, para a operação com o diesel Clean Bac, um combustível de alta performance focado no agronegócio, mineração e no mercado B2B. Nos próximos cinco anos, o contrato deve representar aproximadamente R$ 30 milhões em vendas, estima a Petrobahia, para um consumo médio de combustível em torno de 4,8 milhões de metros cúbicos. “Essa participação reforça ainda mais o nosso compromisso com o agronegócio e com o desenvolvimento desse segmento tão importante para nós”, diz o presidente da Petrobahia, Thiago Andrade.

Muita fome

A Bahia é o estado do Nordeste com mais empresas do setor de alimentos (foodtechs), aponta uma pesquisa feito pela PwC Brasil em parceria com a Liga Ventures. O levantamento, que mapeou a evolução do mercado de startups no Brasil, foi realizado entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022. A pesquisa mostra ainda que o tipo de foodtech mais escolhido pelos nordestinos é o que trabalha com marketplace de alimentos e delivery. O levantamento, realizado em 396 startups de 23 segmentos por meio do Startup Scanner, identificou o crescimento de 15,5% nas startups entre 2019 e 2021. Das 19 startups ativas no Nordeste, cinco delas ficam na Bahia. “O hábito de compra dos consumidores mudou drasticamente com a pandemia, com as pessoas comprando muito mais online, especialmente alimentos, o que refletiu diretamente no crescimento de startups do setor nos últimos 2 anos”, analisa o sócio da PwC Brasil, Carlos Coutinho.

Multicanal

O Grupo JCPM, que liderou os primeiros sites de vendas online de shoppings no Nordeste, trouxe para a Salvador o consultor Luiz Alberto Marinho, um dos principais especialistas em shopping center no país, para uma conversa sobre os desafios da omnicanalidade. O encontro que aconteceu na última quarta-feira (dia 8) discutiu uma alternativa de distribuição que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Dados de mercado indicam que 82% dos consumidores gostam de comprar tanto online quanto em lojas físicas. Espera-se 30% de crescimento no comércio omnicanal no país até 2025, de acordo com dados de uma pesquisa pesquisa feita pelo Google e o Euromonitor. Em 2021, a alternativa representou 43% de todas as vendas em 2021.

RoadShow

Salvador recebeu a segunda edição do roadShow ‘O diálogo entre as Estruturas em Aço e a Construção Modular’, promovido pelo Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA), na última quarta-feira (dia 8). O reuniu engenheiros e arquitetos com anos de experiência na construção civil, além de profissionais e estudantes da área.

Novo Mercantil

O Mercantil Atacado abriu sua nona loja, quarta na capital baiana, na avenida San Martin, no último sábado (dia 04). Com uma área de vendas superior a 3,5 mil metros quadrados, ela traz como novidades uma comunicação visual mais moderna, balcões de salgados, fatiados e açougue, farmácia e Eletro Show GBarbosa, além de delivery com opção de Compre e Retire.

Último dia

Hoje é o último dia para inscrições no Booster, programa de aceleração de startups que faz para da plataforma de inovação Ocyan Waves, da Ocyan, empresa de óleo e gás. O objetivo é impulsionar startups ainda em estágio de validação. O foco neste primeiro ano será em cleantechs que tenham soluções conectadas a temas como o ar e meio ambiente, eficiência energética, armazenamento de energia e energia limpa. Mais informações em www.ocyanwaves.com.