SMS quer vacinar 70 mil pessoas por dia em Salvador

Com as possibilidades de vacinas sendo cada vez mais discutidas, a expectativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) é de vacinar cerca de 70 mil pessoas por dia na capital baiana. A estimativa da pasta é baseada em outras estratégias de imunização que apresentaram boa aderência da população na cidade.

Entre essas estratégias, a principal referência é a imunização contra a H1N1, explicou o secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates. Segundo ele, essa é a média dos picos de vacinação alcançados pela prefeitura por dia durantes as campanhas.

Segundo o secretário de Saúde, Leo Prates, a pasta calcula que, atualmente, a cidade tenha cerca de 560.432 pessoas mais vulneráveis a doença. “São pessoas com comorbidades, idosos, trabalhadores da saúde, professores, profissionais de segurança”, explicou.

Doiane Lemos, subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, afirmou que, além de fazer um planejamento, o órgão vai determinar pontos estratégicos de imunização e contratar novos profissionais. “Essa estimativa foi abalizada tanto pela expectativa da população em geral em ter acesso às doses quanto no planejamento que já foi desenhado pelo município em estabelecer pontos estratégicos de imunização que facilitem o acesso e também favoreçam as medidas restritivas de distanciamento. Também existe a perspectiva de uma possível contratação de novos profissionais para atuação temporária e complementação das equipes de aplicação das doses na cidade”, destacou.

Plano de imunização

A Prefeitura de Salvador já conta com toda estratégia e a estrutura necessária para iniciar a vacinação contra a covid-19 na capital. Para viabilizar de forma mais ágil a proteção dos soteropolitanos de maneira escalonada, técnicos da SMS elaboraram um Plano Municipal de Imunização que define as etapas da mobilização, público eletivo prioritário e fluxo de acesso às doses através da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

“Estamos preparados tanto pra monodose da vacina ou para a vacinação em duas doses”, acrescentou Prates. Para o armazenamento e distribuição das doses, a SMS já dispõe de quatro ultrafreezers de -86°C para o acondicionamento corretos das vacinas que precisam ser conservadas em baixíssima temperatura. Além disso, a pasta vai lançar um registro de compra para a aquisição de outros quatro ultrafreezers, como medida para acelerar a vacinação.

Além disso, com a estrutura atual, a rede de saúde de Salvador tem capacidade de armazenar até 160 mil doses em temperatura abaixo de -75°C de uma só vez. Para as vacinas contra covid-19 dos laboratórios que não demandam armazenamento em baixa temperatura, a rede municipal já dispõe de infraestrutura através de câmaras e freezers científicos para acondicionamento e distribuição para a estratégia de imunização. O secretário também falou que, entre as estratégias, está a reedição do drive-in. “Estaremos prontos para atender todos”, garantiu Prates.

Politização

Quanto a politização da vacina – discussão recorrente sobre decisões de governos de outras esferas –, o secretário de Saúde afirmou que “de nossa parte, não vai ter nenhuma politização”. Segundo ele, o interesse de imunizar a população vai prevalecer. “Pode ser vacina chinesa, inglesa, queremos vacina eficaz”, disse.

Ainda segundo Prates, o prefeito ACM Neto e o prefeito eleito Bruno Reis já falaram com o governador de São Paulo João Dória e o Instituto Butantan já determinou o critério para a venda fora do estado de São Paulo das vacinas CoronaVac, produzidas pelo instituto em parceria com laboratório chinês Sinovac. “O prefeito ACM Neto afirmou que vamos comprar o máximo de doses possível”, completou.