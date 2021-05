Só 15% dos professores e 2% dos alunos voltaram às aulas na rede pública, diz Bruno

Somente 15% dos professores da rede pública municipal voltaram às salas de aula desde que o retorno semipresencial foi autorizado em Salvador, segundo informou o prefeito Bruno Reis nesta segunda-feira (17). Além disso, só 2% dos alunos foram às escolas nesse momento inicial. Bruno esteve hoje no terminal da Barroquinha, que foi entregue após requalificação.

"A rede privada voltou, praticamente, toda. Tiveram escolas que fizeram nesses primeiros 15 dias testes, os alunos foram em dias alternados, e essa semana já teve aula todos os dias. Então, na rede privada a adesão é de praticamente 100%. Infelizmente, na rede pública só 15% dos professores apareceram para lecionar, e 1.8% dos alunos foram às escolas", afirmou o prefeito.

Segundo o prefeito, uma reunião acontecerá com o sindicato dos professores nos próximos dias para discutir essa questão. "Já passaram mais de 20 dias que (os professores) tomaram a primeira dose, e os estudos apontam que depois de 20 dias já há a imunização de 76%, vou fazer o apelo para que eles possam voltar", disse o prefeito. "E, da mesma forma, conclamo aos pais e mães que levem seus filhos para as escolas. Estamos seguindo todos os protocolos e podem ter certeza de que seus filhos estarão muito mais protegidos na escola do que na rua ou em casa", acrescentou.

Ainda em abril, a direção da Associação dos Professores Licenciados do Brasil – Bahia (APLB-BA) afirmou que os educadores só voltariam às salas de aula vacinados - com as duas doses. “Achei muito positiva a reunião, mas não abrimos mão, pois a luta do sindicato é em defesa da vida. Aulas presenciais só com a imunização de todos os profissionais em Educação”, disse na ocasião Rui Oliveira, coordenador-geral da APLB.

Desde a volta às aulas, alguns colégios registraram casos de covid-19. Na última semana, uma aluna do 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Antônio Vieira testou positivo para o coronavírus, mas o colégio decidiu manter as aulas presenciais à turma. Recomendação do Governo do Estado no protocolo de retomada prevê suspensão do modelo presencial por 14 dias em caso de confirmação para coronavírus em alunos. Na semana anterior, um professor do 8º ano também foi afastado após ter testado positivo.

Na primeira semana do retorno, outras duas escolas infantis da rede privada precisaram acionar os protocolos de segurança contra a covid e suspenderam parcialmente as atividades. Em nenhuma delas houve confirmação de caso, mas as medidas foram adotadas como precaução. Na rede pública, a prefeitura afirma que não houve registros. O sindicato dos professores contesta.