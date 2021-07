So+ma inaugura casa de recebimento de recicláveis no Imbuí

Nesta quinta-feira (15), a startup So+ma, de impacto socioambiental, abriu a sétima casa na cidade e a primeira no bairro do Imbuí. A unidade pode atender cerca de 65 mil moradores e está localizada na Avenida Jorge Amado. Os interessados podem levar seus recicláveis, acumular pontos e trocar por recompensas através de um cadastro. Idealizada pela cientista comportamental Cláudia Pires, a iniciativa já recebeu mais de 1.162 novos participantes se cadastrando no Programa so+ma vantagens em Salvador, desde 2019.

Além disso, já foram recebidos mais de 10.901 quilos de materiais recicláveis que ajudaram na renda de cooperativas da cidade e foram enviadas para a reciclagem. O objetivo da iniciativa é abrir mais 5 unidades até o segundo semestre deste ano. A estimativa é arrecadar uma média de 20 toneladas de resíduos por mês em cada uma das casas so+ma espalhadas pela cidade.

"Nosso programa surge como uma oportunidade socioambiental que visa tanto os preceitos da economia circular a partir do incentivo à reciclagem, a geração de emprego e renda para as cooperativas, como economia e oportunidades de desenvolvimento social para a população", afirma a fundadora do programa Claudia Pires.

O programa já chegou a mais de 3,5 mil famílias na cidade. Ao todo, o So+ma vantagens conseguiu recolher mais de 181 toneladas de materiais, o que beneficiou cooperativas da cidade.

Blockchain do vidro

Até a implementação do programa, em 2019, Salvador não contava com um processo de tratamento de vidro descartado pelos consumidores. A iniciativa desenvolveu a chamada Cadeia do Vidro, com mensuração de dados e rastreabilidade do processo, criando um blockchain para que a economia circular se feche: desde o vidro descartado pelo consumidor até chegar novamente à indústria.

O blockchain é uma rede que funciona com blocos encadeados muito seguros, que carregam as informações sobre todas as transações pelas quais determinado item passou. O Programa so+ma vantagens, por exemplo, registra o descarte, venda para o convertedor e retorno para a indústria. O método garante ao consumidor que o resíduo teve a destinação correta e retornou ao mercado como um novo item para consumo. Hoje, este é o único programa em Salvador habilitado para receber vidro, um dos resíduos com maior volume na cidade.

Os resíduos coletados são direcionados para a Indústria Vidreira do Nordeste (IVN), localizada em Estância (SE). Para se ter uma ideia, em Salvador, desde que a cadeia teve início já foram mais de 126 toneladas do material foram desviados do aterro sanitário e devidamente reciclados.



Importância da reciclagem

Desde o início do programa em Salvador, mais de 355,5 toneladas de resíduos foram desviados do aterro sanitário e encaminhados corretamente para reciclagem. “Não são apenas resíduos, são materiais que, se reciclados, têm alto valor agregado e podem ajudar muitas pessoas”, diz Claudia.

Outros impactos ambientais positivos já identificados são:

● Economia de 923 mil KWh de energia. O suficiente para abastecer mais de 110 mil residências por um dia com energia elétrica. (8,34 KWh/residência dia);

● Menos 3,0 milhões de litros de água utilizados na produção de novas embalagens. O equivalente para atender 17.038 pessoas por um dia com água. (180L hab/dia);

● Menos de 2,9 milhões de litros de água deixaram de ser contaminados. Foram entregues 2.673 litros de óleo;

● Menos 1.631 toneladas de CO2 emitidos. Compensando a emissão de gás carbônico equivalente ao consumo de 313.772 pessoas durante um dia (5,2 Kg/dia por pessoa);

● Cerca de 1.984 árvores salvas.



SERVIÇO

Cada casa so+ma que recebe os materiais recicláveis da população conta com um atendente que auxilia na pesagem dos resíduos e na computação dos pontos. Cada unidade destina os materiais recebidos para uma cooperativa da região. Para se cadastrar no Programa so+ma vantagens em Salvador ou saber mais sobre o projeto, acesse o site www.somavantagens.com.br. A partir de 04/06, estarão abertas as casas so+ma dos seguintes locais: Assaí Mussurunga, Big Iguatemi, Paripe, e Stella Maris. Elas funcionarão de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30 e aos sábados, das 9h às 12h.

Confira os endereços:

Assaí Mussurunga

Rua Professor Plínio Garcez de Sena, 1240

BIG Bompreço Iguatemi

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 3650

Imbuí

Praça de Imbuí - Avenida Jorge Amado

Paripe

Prefeitura Bairro Subúrbio e Ilhas

Rua Pará, 15

Periperi

Praça da Revolução, s/n

Ribeira

Largo do Papagaio

Stella Maris

Praça de Stella Maris, Alameda Praia de Guaratuba, s/n

O Programa é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador por meio de um termo de cooperação, além do apoio do Grupo HEINEKEN no Brasil e Ifood, e conta com a parceria dos hipermercados Assaí e BIG.