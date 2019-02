SO+MA vai inaugurar sede em Periperi e trocará materiais recicláveis por pontos

Nesta quinta-feira (21), às 10h, Salvador vai inaugurar a primeira unidade nordestina da Casa SO+MA, que ficará na Praça da Revolução, em Periperi, no subúrbio Ferroviário de Salvador. O programa é uma parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

O so+ma vantagens, que já funciona em São Paulo há quatro anos, é uma espécie de programa de fidelidade. Os participantes trocam materiais recicláveis por pontos, que podem ser trocados por benefícios, como cursos profissionalizantes, produtos e itens da cesta básica.

Foto: Divulgação

Todos os interessados podem se cadastrar no programa de forma gratuita. Basta comparecer à unidade instalada na Praça da Revolução. “Queremos estimular a mudança de comportamento e mostrar que as boas atitudes geram oportunidades, como se capacitar, por exemplo. Aliado a isso, estimulamos a reciclagem”, comenta Claudia Pires, fundadora da SO+MA.

Todos os materiais recicláveis serão coletados pela COOPERGUARY, cooperativa localizada no bairro. A expectativa do projeto é arrecadar 4,5 toneladas de resíduos no primeiro semestre de 2019 e aumentar em 30% a renda do centro de reciclagem.

"É importante ressaltar que recebemos apenas resíduos e não lixo”, pontua Gabriela Tiemy, sócia da SOLOS, startup responsável pela operação do programa na cidade.