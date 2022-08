'Só saía de casa para comprar pão', diz vizinho de idoso morto em São Cristóvão

Um dos vizinhos do idoso de 68 anos que foi morto atropelado no bairro de São Cristóvão, nesta quarta-feira (3), informou que a vítima era uma pessoa reservada, muito tranquila e que quase não saía de casa. O condutor do veículo que causou o acidente apresentava sinais de embriaguez, dirigia uma picape Montana prateada e invadiu a calçada, onde atingiu o senhor João Dantas de Azevedo.

"Ele era aposentado, uma pessoa muito tranquila, só saía de casa para comprar pão e ir ao mercado. Passava os finais de semana em casa", disse o vizinho de João, que preferiu não se identificar.

O idoso morava com a esposa, a filha e um neto. O enterro acontecerá nessa quinta-feira (4), no Cemitério Quinta dos Lázaros, Baixa de Quintas, às 11h.

O caso

O atropelamento ocorreu nesta quarta-feira (3), por volta das 7h30, na avenida São Cristóvão, em Salvador. Após o crime, populares tentaram linchar o condutor, mas a situação foi controlada por policiais militares.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor que causou o acidente foi conduzido para a Central de Flagrantes. O homem, que apresentava sinais de embriaguez, dirigia uma picape Montana prateada e invadiu a calçada, onde atingiu João Dantas de Azevedo.

Após a prisão, o condutor realizará exames toxicológicos para comprovar a presença de álcool no organismo. Segundo a Polícia Civil, ele responderá por homicídio culposo na direção de veículo automotor.