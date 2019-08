'Só tá faltando crescer um pouco a cabeça' para virar nordestino, diz Bolsonaro

(Foto: Reproduçaõ)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) esteve novamente na Bahia nesta segunda-feira (5) para inaugurar uma usina em Sobradinho. Durante a visita, ele gravou um vídeo ao lado do deputado Cláudio Cajado (PP) e fez uma piada sobre nordestinos ao comentar o aumento da frequência de suas viagens para a região.

"Segunda vez que vem à Bahia, várias vezes já no Nordeste, cê tá virando um cabra da peste?", pergunta o deputado no vídeo. "Só tá faltando crescer um pouquinho a cabeça", responde Bolsonaro rindo. A frase se refere ao estereótipo de que o nordestino tem a "cabeça chata". Depois, ele destaca que seu sogro é de Cratéus, cidade cearense. Ele também chama Cajado, que faz parte da base do governador Rui Costa (PT), de "velho amigo" da época da Câmara.

Vídeo:

Recursos

Hoje, Bolsonaro afirmou que não vai negar recursos aos Estados do Nordeste, desde que os governadores divulguem que são parceiros do governo. Segundo ele, "boa parte" dos governadores do Nordeste é socialista, que não comungam dos mesmos interesses do seu governo.

"O que eu quero desses respectivos governadores: não vou negar nada para esses Estados, mas se eles quiserem realmente que isso tudo seja atendido, eles vão ter que falar que estão trabalhando com o presidente Jair Bolsonaro. Caso contrário, eu não vou ter conversas com eles, vamos divulgar obras junto a prefeituras", disse o presidente após a inauguração de uma usina de energia que usa painéis solares instalados sobre as águas do Rio São Francisco.

Reportagem publicada no Estadão/Broadcast na semana passada mostrou que a Caixa Econômica Federal reduziu a concessão de novos empréstimos para o Nordeste neste ano. Em 2019, até julho, o banco autorizou novos empréstimos no valor de R$ 4 bilhões para governadores e prefeitos de todo o País. Para o Nordeste, foram fechadas menos de dez operações, que juntas totalizavam, naquela data, R$ 89 milhões, ou cerca de 2,2% do total - volume muito menor do que em anos anteriores.