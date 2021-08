Sob ordens do presidente, militares farão desfile de veículos blindados por Brasília

Ao todo, 150 carros blindados, aeronaves e lançadores de mísseis e foguetes tomarão as ruas de Brasília (DF) na manhã desta terça-feira (10). O desfile passará em frente ao Palácio do Planalto para entregar um convite ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da defesa Walter Braga Netto para um tradicional exercício da Marinha no dia 16 de agosto.

Em nota, a Marinha informou que um “comboio com veículos blindados, armamentos e outros meios da Força de Fuzileiros da Esquadra, que partiu do Rio de Janeiro, passará por Brasília, a caminho do Campo de Instrução de Formosa. Na oportunidade, às 8h30, no Palácio do Planalto, serão entregues ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao Ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, os convites para comparecerem à demonstração operativa."

A Operação Formosa ocorre desde 1988 na cidade homônima no estado de Goiás. Neste ano, além de ser a estreia do Exército e da Aeronáutica no exercício, será a primeira vez que o convite enviado às autoridades utilizará um comboio de carros blindados. Segundo reportagem do Valor, a demonstração em Brasília para entrega do convite foi ordenada por Bolsonaro.

Toda essa demonstração de poderio militar ocorre em um período de tensão entre o governo Bolsonaro e o poder judiciário, após críticas do presidente ao modelo eleitoral e ataques direcionados a membros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na última quarta (4), por considerar que os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas foram realizados sem provas, o ministro Alexandre de Moraes determinou sua inclusão como investigado no inquérito das fake news.

Ainda nessa semana a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso será avaliada no Plenário da Câmara, com grandes chances de rejeição.

O desfile atravessará tudo isso, com a presença de mais de 2.500 militares, da Marinha, do Exército e da Força Aérea, que simularão uma operação anfíbia, considerada a mais complexa das ações militares.