Sob os olhares de Mano Menezes, Bahia recebe o Grêmio em Pituaçu

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o fator casa tem feito a diferença para o Bahia. Ainda que não conte com a pressão que o torcedor costuma fazer nas arquibancadas, foi como mandante que o Esquadrão conseguiu as duas vitórias que soma no torneio até o momento.

E é essa força de jogar em casa que o tricolor vai ter que mostrar nesta quinta-feira (10), quando recebe o Grêmio, às 19h15, no estádio de Pituaçu, pela 9ª rodada do Brasileirão. O time será comandado mais uma vez pelo auxiliar Cláudio Prates, mas vai ser analisado de perto por Mano Menezes, novo treinador do Bahia. Anunciado ontem, ele acompanhará a partida nas arquibancadas de Pituaçu.

O Esquadrão tem um tabu incômodo para quebrar: não vence há cinco partidas. A última vez que comemorou os três pontos foi na vitória sobre o Bragantino, por 2x1, em Pituaçu, pela 3ª rodada, no dia 16 de agosto.

Depois disso, a equipe somou empates com São Paulo, Palmeiras e Internacional e amargou derrotas para Ceará e Flamengo. Por isso, o goleiro Mateus Claus sabe que tem vencer a partida de hoje e aponta a postura que o Bahia vai ter no confronto.

“Sabemos o peso da nossa camisa e temos que nos portar de uma forma que o Bahia sempre se portou na sua história, um clube gigantesco. Jogamos em casa e sabemos que cada partida do Brasileirão é uma batalha, e não vai ser diferente contra o Grêmio, mas estamos preparados”, afirmou Claus, que vai ser mantido na equipe titular após estrear na Série A durante o empate por 2x2 com o Internacional, no último domingo, no Beira-Rio.

Por falar em time titular, o técnico interino Cláudio Prates vai ser forçado a fazer mudanças na equipe. Logo de cara, o treinador não conta com duas peças.

Na lateral esquerda, Juninho Capixaba não pode atuar por causa de uma cláusula contratual, já que está no Bahia emprestado pelo adversário. Zeca, que volta a ficar à disposição do treinador, herda a vaga. No meio-campo, Ronaldo recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Sem ele, a tendência é a de que o garoto Edson seja o escolhido e faça a sua primeira partida como titular da equipe principal do Bahia. Além dele, Claudinho tem as opções de Elton, Jadson e Ramon para o setor. O restante da equipe deve ser o mesmo que trouxe um pontinho na mala contra o Inter.

Pressionado

Se o Bahia vive um jejum de cinco jogos sem vencer, do outro lado o Grêmio vive fase parecida, mas com o nível de cobrança mais acentuada em cima de Renato Gaúcho.

Depois de ficar no empate por 1x1 com o Atlético-GO, na rodada passada, e amargar o quinto jogo sem vencer, o treinador chega pressionado ao confronto. Está na zona de rebaixamento, em 17º lugar.

Além disso, contra o Esquadrão, a equipe do Rio Grande do Sul vai ter praticamente um time misto, já que tem pelo menos sete desfalques certos. Na defesa, os zagueiros Kannemann e Geromel vão cumprir suspensão, enquanto os laterais Victor Ferraz e Guilherme Guedes estão machucados.

Já no meio-campo, o volante Maicon e o meia Jean Pyerre também foram vetados pelo departamento médico. A mesma situação vive o atacante Pepê, que ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

Prováveis escalações

Bahia: Mateus Claus, Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Zeca; Gregore, Edson, Daniel e Rodriguinho; Élber e Gilberto. Técnico: Cláudio Prates (interino).

Grêmio: Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Lucas Silva, Mateus Henrique, Alisson, Isaque e Éverton; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.