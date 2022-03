Sob pressão, Luiz Henrique cobra mais capricho do Bahia contra Jacuipense

O Bahia atravessa um momento delicado na temporada. Em má fase, o time acumula três derrotas seguidas entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste e agora busca uma virada de chave.

Neste sábado (12), o tricolor terá uma dura missão pela frente. A equipe encara o Jacuipense, líder do Baianão com 100% de aproveitamento, às 16h, na Fonte Nova.

Apesar do favoritismo ser todo do time do interior, o lateral esquerdo Luiz Henrique garante que o elenco vai entrar em campo com espírito de luta, mas cobra um pouco mais de qualidade para poder vencer o confronto.

"O espírito vai ser o mesmo de sempre. A gente precisa ter mais capricho e concentração para aproveitar as oportunidades e não deixar o adversário ter tantas. Temos que melhorar muito para conseguir resultados melhores", explicou.

Na sétima colocação do Campeonato Baiano, o Bahia se vê ameaçado pelo rebaixamento no estadual. O tricolor soma os mesmos seis pontos da Juazeirense, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Mesmo demonstrando incômodo com a fase, Luiz Henrique afirma que o clube tem forças para reverter o cenário.

"Todo mundo já passou por situações complicadas no início da temporada. Não é uma situação especial, mas com certeza é desconfortável. Vamos fazer de tudo para essa mudança", garantiu.