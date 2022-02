Sobe o Som: conheça Marina Sena, que se inspira em Anitta e fará show em Salvador

Você conhece @amarinasena? Sua música “Por Supuesto” atingiu o 1º lugar no Top 50 Viral Global do Spotify depois de ter virado hit no TikTok, mas se engana quem acha que Marina é apenas uma tendência de rede social. Ela veio para ficar e conquistar cada vez mais espaço, inclusive internacionalmente. Em 06 de março ela fará show em Salvador, no Trapiche Barnabé, com ingressos disponíveis no Sympla.



Conheça mais sobre a artista na estreia do quadro Sobe o Som, feito por @eduardo.eduardq, que falará sobre música alternativa brasileira mensalmente aqui no #Correio24Horas . O Sobe Som é uma iniciativa do #correio24horas, lançada no São João de 2021, para apoiar artistas da cena alternativa.

Tem alguém que você quer ver aqui no nosso #SobeoSom? Deixa nos comentários