Sobe para 188 mil o número de prejudicados pela chuva na BA

A chuva forte que atinge o Sul da Bahia continua provocando estragos. Neste domingo (25), as enchentes causaram mais danos e o número de desabrigados alcançou 1.740 pessoas, um morador morreu e sete ficaram feridos. Existe ainda 20.262 desalojados e outros 166.094 afetados pelo desastre em 92 municípios, sendo que 69 cidades decretaram situação de emergência. O número total de atingidos chega a 188.104 pessoas.

Os dados foram atualizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). As estradas também foram afetadas. Quatro trechos estão com tráfego interrompido e três com o trânsito liberado em meia pista. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que foram 40 ocorrências em rodovias baianas em decorrência das chuvas desde o mês de novembro, mas que 33 pontos já estão com o tráfego restabelecido.

Confira os trechos com tráfego interrompido:

Médio Sudoeste da Bahia

BA-130: Maiquinique - Divisa BA/MG - Um pontilhão no KM 730 na BA-130, que liga Maiquinique a divisa entre Bahia e Minas Gerais, cedeu por conta das fortes chuvas da última sexta-feira (23/12) na região do Médio Sudoeste baiano. A equipe técnica da Seinfra está no local aguardando a melhoria das condições climáticas para iniciar os serviços emergenciais. O tráfego ainda está interrompido.

Extremo Sul

BA-284: Itamaraju - Nova Alegria - Alho - Jucuruçu - O desvio provisório construído na BA-284, entre Itamaraju e Jucuruçu, na região do distrito de Nova Alegria, cedeu após as chuvas na madrugada da última sexta-feira (23/12). A equipe técnica da Seinfra já está no local aguardando a redução do nível de água para iniciar os serviços emergenciais a fim de recompor o desvio provisório. O tráfego de veículos na rodovia está interrompido.

BA-001: Prado - Cumuruxatiba - Um rompimento foi registrado no KM 5 da BA-001, saindo de Prado em direção à Cumuruxatiba, após as fortes chuvas da madrugada da última sexta-feira (23/12). Para verificar mais detalhes, a equipe técnica da Seinfra está em deslocamento até o ponto afetado da rodovia. As ações emergenciais começarão assim que melhorar as condições climáticas na região. O trânsito de veículos neste trecho da BA-001 está interrompido.

Litoral Sul

BA-671: Itaju do Colônia – Palmira - O desvio provisório da ponte sobre o Rio Nova Alegria, entre Itaju do Colônia e Palmira, na BA-671, cedeu durante as chuvas da última sexta-feira (23/12). A empresa responsável pela manutenção da rodovia irá iniciar os serviços de recomposição do desvio assim que melhorar as condições climáticas. O local está sinalizado e o tráfego de veículos no trecho permanece interrompido.

Trechos com tráfego interrompido em meia pista:

Extremo Sul

BR-489: Itamaraju - Prado - Uma das cabeceiras da ponte localizada na área urbana de Itamaraju, no trecho para quem segue em direção à Prado, na BR-489, foi afetada por conta das chuvas na última sexta-feira (23/12). Uma inspeção no local foi realizada pela equipe técnica da Defesa Civil para verificar a situação e tomar as providências necessárias. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está no trecho a fim de controlar o tráfego de veículos, que está em ritmo lento.

BA-001: Prado - Alcobaça - Um buraco na pista na BA-001, entre Prado e Alcobaça, na região do Condomínio Guaratiba, surgiu por conta das fortes chuvas do último sábado (24/12). O Consórcio Construir, responsável pela manutenção da rodovia, já está no local com os equipamentos realizando os serviços de reparo. Na sexta-feira (23/12), as águas da chuva haviam levado materiais para a via. O tráfego de veículos no trecho está em meia pista e tem a previsão de ser totalmente liberado até o final deste domingo (25/12).

Médio Sudoeste da Bahia

BA-670: Potiraguá - Itororó - Um dos encontros da ponte no km 25 da BA-670, entre Potiraguá e Itororó, cedeu por conta das chuvas na noite da última sexta-feira (23/12). Uma inspeção no local foi realizada pela equipe técnica da Seinfra neste sábado (24/12). Na visita foi detectado que houve o surgimento de um buraco, que causou a interrupção parcial da via. O local já foi sinalizado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O tráfego está em meia pista.

Municípios afetados:

Aiquara, Alagoinhas, Alcobaça, Arataca, Baixa Grande, Barra do Choça, Barro Preto, Belo Campo, Boa Nova, Brejões, Buerarema, Cachoeira, Canavieiras, Caravelas, Cardeal da Silva, Cícero Dantas, Coaraci, Dário Meira, Euclides da Cunha, Eunápolis, Fátima, Firmino Alves, Ibicaraí, Ibicuí, Ibipeba, Ibirapuã, Iguaí, Ilhéus, Inhambupe, Ipiaú, Itabuna, Itaju do Colônia, Itajuipe, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapicuru, Itaquara, Itarantim, Itororó, Ituaçu, Jiquiriça, Jucuruçu, Jussari, Lafaiete Coutinho, Maiquinique, Medeiros Neto, Mirante, Mutuípe, Nova Itarana, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Pau Brasil, Piripá, Planalto, Porto Seguro, Prado, Ribeira do Pombal, Ribeirão do Largo, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São Félix, Teodoro Sampaio, Ubaitaba, Vereda, Vitória da Conquista, Wenceslau Guimarães, Almadina, Aurelino Leal, Barra da Estiva, Catu, Cipó, Floresta Azul, Gandú, Guanambi, Guaratinga, Ibotirama, Itamaraju, Itapetinga, Jitaúna, Juazeiro, Manoel Vitorino, Maragojipe, Marcionílio Souza, Mascote, Santo Antônio de Jesus, Sátiro Dias, Tanhaçu e Teixeira de Freitas.