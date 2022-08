Sobe para 33 o número de casos da varíola dos macacos na Bahia

Subiu para 33 o número de casos da varíola dos macacos na Bahia. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), os novos três casos são residentes em Salvador. Agora, a capital baiana totaliza 24 casos da doença.

No interior são dois em Santo Antônio de Jesus, um em Cairu, um em Conceição do Jacuípe, um em Feira de Santana, um em Ilhéus, um em Juazeiro, um em Mutuípe e um em Xique-Xique. Além dos confirmados, a Bahia tem notificados 123 casos suspeitos do vírus Monkeypox.

O boletim completo com os municípios em que os casos foram notificados está disponível em http://www.saude.ba.gov.br/boletinsmonkeypox.

Monkeypox é uma zoonose viral, do gênero Orthopoxvirus, da família Poxviridae, que se assemelha à varíola humana, erradicada em 1980. A doença cursa com febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão. A infecção é autolimitada com sintomas que duram de 2 a 4 semanas, podendo ser dividida em dois períodos: invasão, que dura entre 0 e 5 dias, com febre, cefaleia, mialgia, dor das costas e astenia intensa. A erupção cutânea começa entre 1 e 3 dias após o aparecimento da febre e tem características clínicas semelhantes com varicela ou sífilis, com diferença na evolução uniforme das lesões.