Sobe para 62 o número de municípios com transporte suspenso na Bahia

Subiu para 62 o número de municípios baianos com transporte suspenso. Um novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7) incluiu na lista agora as cidades de Adustina, Cachoeira, São Félix, Gandu, Ibirataia, Itarantim, Palmeiras, Piripá, Barra do Choça, Campo Formoso, Catu, Ibotirama e São Francisco do Conde. A medida entra em vigor a partir desta quarta-feira e vale até o dia 15 de abril.

"Ficam suspensas a partir da primeira hora do dia 8 de abril de 2020, a circulação e a saída, e a partir da nova hora do dia 8 de abril a chegada de qualquer transporte intermunicipal público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans nos municípios", informa o decreto.

Com o decreto, "está proibida a circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans". Em algumas cidades sem casos de coronavírus, o sistema de transporte intermunicipal também precisou ser suspenso porque está integrado ao de municípios com registros da doença.

Lista foi publicada no Diário Oficial do Estado

(Reprodução)

Também foi publicado no Diário Oficial deste sábado a resolução da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) que determina que as embarcações reduzam em 50% sua capacidade - a medida vale para passageiros e veículos.

Isso vale para os ferries que transportam até Itaparica e para as lanchas que navegam até Vera Cruz. A medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira (6) e também tem o intuito de reduzir o número de veranistas que têm quebrado o isolamento.

A Bahia registra 431 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19), segundo dados do último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde de segunda-feira (6). São dez óbitos confirmados e 1.914 casos descartados. Das mortes, oito foram notificadas em Salvador, uma em Utinga e outra em Itapetinga.

Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 12 horas desta segunda-feira (6). Ao todo, 83 pessoas estão recuperadas e 46 encontram-se internadas, sendo 26 em UTI.

Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.