Sobe para cinco número de baleados em troca de tiros na Fazenda Grande do Retiro

Subiu para cinco o número de pessoas baleadas em uma troca de tiros que ocorreu na tarde desta sexta-feira (3) no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Entre os feridos está um policial militar e um dos suspeitos de envolvimento no tiroteio.

O sargento PM Valdir Brito Santos, que passava de carro particular no local, foi atingido de raspão no braço esquerdo. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde e passa bem. Também foram socorridos pela 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) os baleados Rodrigo Souza de Oliveira, de 18 anos, Florisvaldo da Silva de Jesus, de 49 anos, e Rafael Silva Santos, de 30 anos, levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano.

Dois deles estavam em um ônibus que passava na rua e ficou em meio aos tiros. O veículo fazia a linha Pero Vaz - Itaigara. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos ou em que parte do corpo foram atingidos. Também não se sabe o que o terceiro baleado levado para para a UPA fazia no local.

O último baleado é Pablo Roberto da Cruz Lima, 18, apontado pela Polícia Civil como um dos suspeitos de ter iniciado a troca de tiros. Ele foi atingido na coxa da perna esquerda e depois foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE). O CORREIO tentou contato com a família do rapaz, que não quis dar entrevista.

Durante a ação, o ônibus, o carro do policial militar e uma moto utilizada pelo suspeito foram atingidos pelos disparos. A moto foi recolhida e será periciada pela Polícia Civil.

Não há informações sobre outras pessoas envolvidas. O caso será investigado na 4ª Delegacia de Polícia Territorial (4ª DT - São Caetano).