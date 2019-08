Sobre a fragilidade da Esperança

Lembro quando éramos crianças e pousava uma Esperança perto. O desejo de tocar aquele verde, reter entre os dedos suas pequenas asas quase transparentes, roubar o que é beleza de sua natureza livre. É sorte, dizem, quando ela invade a nossa casa, voando baixo e fixando-se em alguma parede. Desses minúsculos brindes com que a vida insiste em se mostrar aos nossos olhos em toda a sua singularidade.

Para os pragmáticos, apenas um inseto, um acinte, a nada serve em seu ciclo vivo de Verão. E nem cigarras são, em seu canto idem. É de cedo que se aprende o que é mister. Lembro quando éramos crianças e pousava uma Esperança perto. Minha mãe vinha correndo protegê-la de nossas mãos. E então nos ensinava sobre a fragilidade de tudo aquilo que vive em camuflagem de beleza e existência simples.

Olhar é coisa que em geral se aprende com pai e mãe. Como no conto de Eduardo Galeano em O Livro dos Abraços. O pedido aflito do menino diante do mar, sua urgência ingênua em apreender a imagem daquele gigantesco monstro. Até onde alcança esse corpo que se esparrama na distância? São tentáculos brancos que nos ameaçam, suas ondas? Não recordo por inteiro o meu primeiro encontro com o azul.

Morávamos perto da Praia do Cantagalo e eu tinha um avô português chamado Lídio. Ele era exatamente como eu, pequeno, ensimesmado e triste. Gostava de cozinhar. Pouca memória, porque foi curto o tempo. Ele me apresentou ao mar. A impressão que tive da areia molhada arranhando a pele, de que a água alcançava toda forma, e assim nos seguia até em casa, e para sempre, preso ao corpo (Ave, Clarice!).

Frequentemente, produzo polaroides sentimentais do vejo. Da pequena casa onde morei, lembro as tintas de cores exóticas (Ah, Adélia!), o plástico que sustentava a chuva no Inverno, a rua simples que se erguia luxuosa a cada janeiro no dia da Lavagem do

Bonfim. Lembro também que a vida parecia em muito com um beco estreito, dava um recuo do mundo, permitia a livre criação de universos.

Da memória, pequenas hortas. O brotar dos seios. Ocultar, da racionalidade, as dores que não interessam. Demolir castelos onde princesas mortas esperam príncipes encantados. E as Esperanças. Já repararam como elas somem no Inverno? Amar o verão, no qual retornam, com seu viço verde e inutilidade de poesia. Amar com toda força Galinha Branca, a mendiga da infância, tão violenta em seu desamparo.

Amar com toda força cada um dos penduricalhos que Galinha Branca carregava em suas trouxas. Flexionar o verbo e os dedos. Amar até mesmo o improvável, aquilo que se distancia de tal modo que, na distância, fica próximo. E só então se pode tocá-lo com os olhos. Apreender o imponderável, essa concha. Dentro dela, o mar pede escuta. Compreender que toda Esperança é frágil. Nela não se toca.