Sobre a “Uberização” do mundo

Em um evento em San Francisco, Estados Unidos, a Uber apresentou uma série de novidades que mostram que a estratégia da empresa é a de ir muito além de uma simples ferramenta tecnológica. O objetivo, claro nas palavras de Dara Khosrowshahi, o CEO da Uber, é tornar a plataforma uma necessidade para a vida, algo indispensável: “Agora queremos tornar a Uber o sistema operacional do seu dia a dia: seja a forma como queira se deslocar, seja o serviço que você precisar, queremos que o app da Uber seja o que você vai abrir", disse Dara.

A nova interface vai exibir para o usuário solicitações de viagem, pedidos de Uber Eats e informações sobre linhas de ônibus, metrô ou trens, inicialmente apenas para algumas cidades do mundo dentre elas São Paulo, permitindo assim a comparação entre as opções disponíveis para um planejamento rápido, com instruções passo a passo e itinerários em tempo real fornecidos por empresas especializadas. Em Denver, nos Estados Unidos, já é possível inclusive comprar as passagens direto no app, sem ter que enfrentar filas ou ter dinheiro trocado antes de entrar no ônibus. O diretor global da Uber Transit, David Reich, frisa que em muitos casos, o transporte público pode ser a opção mais rápida e barata para se locomover e completa que o objetivo é reduzir a dependência das pessoas em relação à posse de carros particulares.

Mais “uberização”

Outro recurso anunciado é um sistema de alerta para que usuário verifique a presença de ciclistas antes do embarque e desembarque, além de identificar quando uma viagem termina perto de uma ciclovia. Este recurso estará, inicialmente disponível apenas para Rio de Janeiro e São Paulo. Duas outras novidades, que se tornarão gradativamente mundiais a partir desse mês, nasceram de testes feitos no Brasil esse ano, com mais de 700 estabelecimentos cadastrados na plataforma Uber Eats. A primeira é a possibilidade de pessoas com alergias ou restrições alimentares fazerem seus pedidos de uma forma mais simples.

A segunda é a que permite que seja dispensado o recebimento de talheres descartáveis, guardanapos e canudos. Em relação a essa última implementação a natureza e os empresários agradecem. Segundo a empresa mais de 200 mil canudinhos e conjuntos de talheres plásticos deixaram de ser utilizados pelos usuários brasileiros nos dois primeiros meses do teste, o que levou 76,7% dos restaurantes participantes a uma redução de custos relacionados à compra de utensílios plásticos para entrega.

Big data por um trânsito mais seguro

A Ford Mobility fechou um estudo de dois anos feito em cidades da Europa que mostra que o uso combinado de veículos conectados e dos dados gerados por câmeras de trânsito dentre outros sistemas de controle de trânsito permitirá, no futuro, evitar os acidentes de trânsito. O tratamento de dados de situações de quase-acidente, como freadas e manobras bruscas, capturadas de veículos conectados rodando em Londres e o cruzamento dessas informações com boletins de ocorrência permitiu identificar trechos das vias onde a possibilidade de acidentes acontecerem são maiores.

Jon Scott, líder do projeto destaca que o estudo significa um passo à frente no conceito inovador de segurança viária preditiva, com o envolvimento de especialistas em engenharia civil para entender as razões por trás dos acidentes nos locais onde eles podem ocorrer com maior frequência e assim sugerir ações para evitá-los. Agora, a Ford está compartilhando os dados da pesquisa com as autoridades locais de trânsito, mostrando que melhorias relativamente simples nas ruas e cruzamentos podem ajudar a aumentar a segurança.

App Homer agora ajuda no financiamento do imóvel

Já falei desse aplicativo aqui anteriormente. Através dele corretores de imóveis de todo o país se conectam e podem, assim, ajudar os clientes a encontrar muito mais rapidamente e de forma segura o imóvel desejado. Essa semana a empresa implementou mais uma facilidade. Ela passa a oferecer planos de financiamento imobiliário para o consumidor final através do Crédito com Garantia Imobiliária, que vai financiar o pagamento da entrada do imóvel novo por meio de uma parceira com os principais bancos brasileiros, dando um prazo amplo para que o cliente faça uma boa venda do imóvel antigo.

A agilidade para o cliente é um diferencial já que o app roda a análise de crédito com todos os bancos e permite ao cliente a compra um imóvel novo com prazo de três anos para vender o antigo, pagando apenas 20% da parcela neste período. Com este novo serviço a startup acredita que irá alavancar a relevância do corretor que passa a ser também um consultor financeiro dos seus clientes.