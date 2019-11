O empresário Eduardo Mussi, irmão do deputado licenciado Guilherme Mussi, está internado no Hospital Geral do Estado, em Salvador, em decorrência da queda do jatinho executivo na última quinta-feira, em Barra Grande. Amanhã, de acordo com informações do site Alô Alô Bahia, ele será transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Eduardo Mussi era casado com Maysa Mussi, que faleceu em decorrência da queda da aeronave.

(Foto: Reprodução/Instagram)