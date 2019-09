Sobrinho-neto de Malafaia se assume gay e relata abusos da família

Um sobrinho-neto de Silas Malafaria usou o seu Instagram para, publicamente, "sair do armário". Rodrigo Westermann fez um longo desabafo na última sexta-feira (6) e criticou a forma com que sua própria familia o tratou por ser gay. Atualmente, ele é noivo de Leandro Buenno, participante da terceira temporada do "The Voice Brasil", da Globo.

“Eu fui criado no evangelho, quem me conhece a muito tempo sabe muito bem, meu nome é Rodrigo Westermann Malafaia, último nome do qual é difícil de me descer na goela”, começou o modelo no Instagram.

“Cresci apanhando e ficando de castigo por tudo, inclusive por estar com sono as 7 da manhã e não querer ir à igreja. Ok, serviu como disciplina, me considero uma pessoa bem disciplinada. Mas esse suposto cuidado de vocês poderiam ter me levado a tantos lugares ou mesmo me tirado a vida”, continuou ele.

“Com 13 anos entrei em coma alcoólico por dois dias depois de inúmeras doses de insulina acordei do nada, um milagre de um Deus que me ama como eu sou, é claro, segui bebendo muito e sim, eu tinha apenas 13 anos. Prometi mil vezes mudar, arrumei namoradas de mentira, fugi de casa, apanhei mais muitas vezes”, relatou o rapaz.

“Mas um Deus (longe do Deus vocês pregam) me tirou dessa vida hipócrita, mentirosa e cheia de preconceito e ódio. E acreditem esse meio evangélico é muito pesado, não é só o mundo como é pregado. Eu sozinho me forcei a parar de achar todo mundo errado, menor, endemoniado, ou qualquer coisa do tipo”, desabafou.

“A igreja pregou todos os preconceitos a mim, com ódio. Assim como meu parente vive pregando, o qual não preciso nomear. Eu sou muito abençoado de ter saído disso sozinho, ou melhor, por Deus. A minha conexão com Deus é muito maior do que vocês ditam. Passei por depressão, perdi o maior amor da minha vida, sofri um relacionamento abusivo, fui ameaçado de morte, sobrevivi, depois de me sentir seguro e melhor tive crises de ansiedades bem fortes que poderiam ter me levado a morte, e é isso mesmo a morte”, revelou o sobrinho-neto do líder religioso.

E por fim, o sobrinho-neto de Malafaia, que está noivo de um participante do programa da Globo, declarou: "E nunca duvidei ou me revoltei com ele. Mas ninguém da minha família estava lá, ninguém soube (além do meu irmão que eu pedi ajuda). A religião cega vocês e o amor que vocês pregam é infelizmente falso. Isso não é amor. E graças a Deus, eu tenho muito amor em mim e ao meu redor. Eu vou casar com a pessoa que mais cuida de mim e me faz feliz na vida e não recebi um legal de ninguém da minha família. Quer saber? Com toda educação: F***-se sua crença”, concluiu.