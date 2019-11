Socialite debocha de dívida de R$ 70 mil: 'Não dá nem uma bolsinha minha'

A socialite Val Marchiori está nem tchum para a dívida que tem no valor de R$ 70 mil referente ao IPTU de um apartamento que ela tem nos Jardins, área nobre de São Paulo. Em entrevista ao ao programa TV Fama, ela até brincou com o débito.

"Nem ligo mais de falar nisso. Realmente foi sim, ano passado, mandei meus advogados resolverem, não sou eu que cuido disso. Até brinquei: mas só R$ 70 mil, não dá nem uma bolsinha minha! Tiro de letra."

Ela revelou que colocou sua mansão de R$ 8 milhões em Londrina à venda. "Talvez eu faça outro empreendimento lá, um hotel, estou estudando para o próximo ano. Está à venda. Se não vender esse ano, tenho outros projetos para ela."

Val comentou ainda os planos de se casar com Thiago Castilho. "É segredo, a gente não quer falar ainda. A gente quer fazer alguns casamentos. Para começar tem que ser na metrópole, em São Paulo. Quero casar uma vez por ano, ele tem que me conquistar todo ano. Quero casar no Brasil, na Itália, na França, no Caribe...", planeja.