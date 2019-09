Sócio prata aciona o Vitória na Justiça

Na próxima sexta-feira, dia 4 de outubro, o Vitória terá uma audiência de conciliação na Vara do Torcedor com um sócio Sou Mais Vitória prata que se sentiu lesado com a mudança de setor, após o clube ter passado a usar a Arena Fonte Nova como mando de campo. Segundo a ação impetrada da Justiça, o sócio pede que o Leão respeite a cláusula 2.4 do contrato de adesão que, segundo ele, diz que, quando o time atuar em outro estádio senão o Barradão, o sócio prata ficará em setor equivalente ao do mando de campo tradicional do Vitória. O advogado do sócio havia pedido uma liminar já para a partida contra o Atlético-GO, na última terça, mas a cautelar foi negada pelo juiz, que alegou que não havia ‘perigo de dano’ e era viável que se aguardasse a audiência da próxima sexta-feira.

Leão rescinde com Edcarlos

Quatro meses depois de ser afastado do elenco do Vitória, o zagueiro Edcarlos finalmente rescindiu o seu contrato com o Vitória. A rescisão foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na última quarta-feira. Soteropolitano, Edcarlos foi contratado em janeiro para ser uma das referências do time, mas fez apenas 14 jogos com a camisa do Leão. No período ele fez quatro gols e ficou marcado por falhas.

Vitória e Tencati fazem acordo

Quatro meses depois de ser demitido do Vitória, o técnico Cláudio Tencati entrou em acordo com o clube. Ele cobrava cerca de R$ 360 mil, referentes a FGTS atrasados, rescisão contratual e salários atrasados. Ficou decidido, no entanto, que o clube pagará R$ 300 mil. Tencati assumiu o Vitória durante a gestão de Ricardo David. Ele deixou o Leão já na ‘Era Paulo Carneiro’, após sete partidas e aproveitamento de 23,8%.

Bahia busca reforços no rival

Em preparação para o Campeonato Baiano feminino, o Bahia foi buscar reforços no rival Vitória, que anunciou que não disputará a competição. Nos últimos dias, o tricolor acertou com a lateral Rute, que tem convocações para a seleção brasileira sub-20. Além delas, estão no Esquadrão as ex-rubro-negras: Anny, Dam, Milena, Fabiana, Gadu e Roqueline. O Baianão será a primeira competição do Bahia sem a parceria com o Lusaca.

Mário Augusto volta ao Galícia

O Galícia acertou a contratação de Mário Augusto para coordenar o seu time feminino, que se prepara para o Baianão da categoria. Mário volta ao Granadeiro 19 anos depois de iniciar sua trajetória no clube. Pelo Galícia, ele conquistou um título Norte-Nordeste e foi duas vezes vice-campeão Baiano.

Dazn exibirá a Liberta feminina

A Copa Libertadores feminina vai ter transmissão exclusiva do serviço de streaming Dazn, que já conta com torneios como a Sul-Americana e os campeonatos Italiano, Inglês e Francês. A competição continental tem início previsto para o próximo dia 11 de outubro. O Brasil vai ser representado pela Ferroviária, campeã brasileira ontem, e pelo Corinthians. A Libertadores vai contar ainda com clubes tradicionais como Colo Colo e Peñarol.