Sócios do Vitória esgotam ingressos para clássico contra o Bahia

Os ingressos para o primeiro clássico Ba-Vi de 2022 estão esgotados. Através das redes sociais, o Vitória - mandante da partida -, informou que não há mais ingressos para o jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira (2), às 19h15, no Barradão.

Apesar de não ter mais ingressos disponíveis, o público da partida vai passar longe do que costuma ser nos jogos entre Bahia e Vitória. Por conta de um decreto do governo do estado, a capacidade dos estádios está limitada em apenas 1.500 torcedores. Somente os rubro-negros vão ter acesso ao Barradão.

Por conta do limite, o Vitória priorizou os sócios do clube. Para ter acesso o jogo, o torcedor rubro-negro teve que fazer um check-in em site disponibilizado pelo Leão. Como o limite foi atingido, novas entradas não serão disponibilizadas.

A partida entre Bahia e Vitória é válida pelo Campeonato Baiano. O rubro-negro precisa vencer para voltar ao G4 do estadual. O Leão é o quinto colocado, com quatro pontos em três jogos. A equipe soma um ponto a menos do que o rival. O Esquadrão está na quarta posição, com cinco pontos.