Sofrendo com transtorno de ansiedade? Uneb oferece atendimento gratuito

O Serviço Médico Odontológico e Social (SMOS) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) começou a atender gratuitamente pacientes com transtorno de ansiedade, no Campus I da universidade, em Salvador. A iniciativa, fruto do projeto “Ambulatório de Transtorno de Ansiedade”, objetiva acolher a demanda dos pacientes atendidos nas unidades de saúde do distrito Cabula-Beiru e auxiliar no treinamento em saúde mental dos estudantes do Internato de Medicina da Uneb.

“O projeto beneficia atendimento psiquiátrico atualmente escasso na rede pública de saúde. Essa carência resulta no desenvolvimento de quadros crônicos de ansiedade dos pacientes. Nossa intenção é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e qualificar a assistência da rede de atenção psicossocial em torno do Cabula-Beiru, além de capacitar a formação de futuros médicos para a demanda psíquica em atenção básica de saúde”, explicou o coordenador do projeto e professor da universidade, Lucas Argolo.

A ação é gratuita e destinada para pacientes na idade adulta. Os interessados devem solicitar o atendimento através do telefone (71) 3117-2471 ou presencialmente no SMOS da instituição.

Para ter suporte do projeto, é necessário o paciente apresentar o comprovante de encaminhamento do posto de saúde em que foi atendido, no distrito do Cabula-Beiru, acompanhado de documento com foto, comprovante de residência e cartão do SUS. Antes do iniciar o tratamento, o paciente passará por uma triagem. O atendimento para acompanhamento do transtorno de ansiedade será realizado sempre às sextas-feiras, pela manhã. O projeto também terá a participação dos estudantes de residência psiquiátrica que atuam no Hospital Juliano Moreira.

Transtorno de ansiedade

É um grupo de condições psiquiátricas caracterizada por sentimentos de preocupação, ansiedade ou medo de forma intensa o bastante para interferir nas atividades diárias e sociais.

Segundo o psiquiatra Lucas Argolo, o transtorno de ansiedade pode se apresentar de várias formas: transtorno de ansiedade generalizada (TAG), fobias, fobia social e síndrome do pânico, assim como transtorno obsessivo compulsivo (TOC) e de estresse pós-traumático.

O diagnóstico do transtorno é realizado mediante avaliação clínica e exames clínicos. O tratamento do distúrbio é feito por meio de terapia e medicamentos, recomendados pelo profissional de saúde mental.

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 264 milhões de pessoas vivem com transtornos de ansiedade no mundo. No Brasil, a doença atinge 9,3% da população, o que faz do país liderar o ranking da entidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (71) 3117-2471.