Solar do Unhão recebe projeto Acústico no MAM

No fim de semana que antecede o Carnaval, o projeto Acústicos no MAM entra no clima da folia e faz uma edição especial e em dose dupla. O projeto que vem agitando os finais de tarde de domingo em um dos museus mais importantes da cidade, também será realizado no fim de tarde de hoje (22), quando sobem ao palco Bailinho de Quinta e Magary Lord.

Formado por Juliana Leite, Graco Vieira e Thiago Trad, o trio apresenta um repertório formado por clássicos carnavalescos e marchinhas autorais, num clima de diversão e alegria.

Não ficam de fora músicas como Mamãe Eu Quero, Oh Abre Alas, Cabeleira do Zezé e a autoral Balança o Saco, cujos versos sugerem um duplo sentido e dão ainda mais graça à diversão.

Bailinho de Quinta faz show hoje com marchinhas e músicas autorais (Foto: Divulgação)

No domingo (24), é a vez do Cortejo Afro, que também apresenta composições próprias, mescladas à releituras de clássicos da MPB, com uma batida pop e percussiva. O clima promete ser de pré-Carnaval e por isso o grupo convida o bloco afro Ilê Aiyê para render homenagens ao cantor e compositor Gilberto Gil, também convidado da edição.

Com a proposta de oferecer opção de lazer para quem gosta de estar no ar livre para contemplar o mar, pôr do sol, música e arte, o Acústicos no MAM já contou com shows de Daniela Mercury, em dezembro, e de Moraes Moreira e A Cor do Som, em janeiro.

Acústico no MAM

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (Av. Contorno)

Quando: Sexta-feira (22), às 17h, e domingo (24) às 16h

Ingresso: R$60 | R$30

Venda: Sympla