Soldado da PM é baleado em tentativa de assalto na San Martin

Um soldado da Polícia Militar foi baleado na mão nesta madrugada de terça-feira (11), por volta das 3h30, em Salvador. De acordo com a PM, o militar foi vítima de uma tentativa de assalto na Avenida San Martin, sendo atingido por disparo de arma de fogo.

O militar foi socorrido por populares para o Hospital Ernesto Simões Filho e, em seguida, transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi submetido a uma cirurgia. "O militar está em observação e o quadro dele é estável. As circunstâncias do ocorrido serão investigadas", afirmou a PM, em nota.

Esse foi o segundo PM baleado em tentativa de assalto. Na noite de domingo (9) outro policial militar, que não teve o nome divulgado, foi baleado na Boca do Rio, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, ele sofreu uma tentativa de assalto ao sair de um restaurante no bairro.

"Ao tentar revidar, ele foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido por familiares para o Hospital da Bahia, onde foi atendido", afirmou a PM, em nota. O policial teve alta médica às 23h30 de domingo (9).

Também na noite de domingo um outro policial militar morreu depois de ter sido esfaqueado. De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência do Posto da Policia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), Jailton Souza de Araújo, 50 anos, lotado na 40ª Companhia Independente da PM (Nordeste de Amaralina), foi atingido no pescoço, tórax, costas, abdomen e perna.

Jailton estava bebendo em frente a um bar, na Rua João Gonçalves Tourinho, na localidade do Alto de Ondina, por volta das 21h, quando recebeu uma ligação.

De acordo com testemunhas que estavam com ele, após receber um telefonema, o PM se afastou do grupo com quem bebia, caminhou cerca de 30 metros até a Rua Aristeu - um beco transversal à João Gonçalves Tourinho.

Na via, ainda de acordo com testemunhas, o PM foi supreendido por um desconhecido que o esfaqueou.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier