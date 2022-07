Soldado da PM é preso após atirar contra ex-namorada em bar na Bahia

Um soldado da Polícia Militar foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio após atingir uma mulher com um disparo de arma de fogo em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, no domingo.

De acordo com a Polícia Civil, o PM atirou contra um homem que estava entre sua ex-namorada e um grupo de amigos, mas acabou atingindo a mulher.

O militar foi detido por uma equipe da 23ª Coorpin/Eunápolis e está à disposição da Justiça. A PM foi procurada para comentar sobre o caso, mas ainda não se pronunciou até o momento desta publicação.