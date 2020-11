Soldado da PM morre em acidente com viatura no Sul da Bahia

Um soldado da Polícia Militar morreu em um acidente na tarde de domingo (8), na rodovia BR-415, estrada Ilhéus-Itabuna, no Sul da Bahia. Gilbervan Rodrigues das Neves, 36 anos, estava com colegas em uma viatura da Cipe Cacaueira quando houve uma batida frontal.

Segundo informações da Polícia Militar, os componentes da guarnição foram socorridos para o Hospital Costa do Cacau, porém o soldado Neves não resistiu aos ferimentos.

Neves estava na corporação há 11 anos . Ele deixa esposa e dois filhos. Ainda não há informações sobre o enterro do PM.

A PM e a PRF lamentaram a morte do soldado em notas. "Com relevantes serviços prestados à instituição da Polícia Militar da Bahia, exerceu com profissionalismo e bravura as funções que lhe foram confiadas. Sempre zeloso pela coisa pública e comprometido para a preservação da segurança e da vida para com todos. A família, a Polícia Militar da Bahia, aos amigos e colegas de farda deixamos as nossas mais sinceras condolências e respeito por esta inestimável perda", diz nota divulgada pela PRF.